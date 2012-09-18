Хармс говорит, что болезнь Тимошенко сложнее, чем он допускал вначале
Врач экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, невропатолог берлинской клиники “Шарите” Лутс Хармс не прогнозирует, сможет ли экс-премьер лично присутствовать на судебном заседании по делу о деятельности ЕЭСУ, которое запланировано на 15 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге перед ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове, где Ю.Тимошенко проходит лечение, Л.Хармс отметил, что на сегодняшний день такие прогнозы делать крайне трудно.
“Прогнозы в данный момент делать очень сложно. Сама картина болезни оказалась несколько иной и сложнее, чем мы допускали в самом начале”, - сказал Л.Хармс.
В свою очередь первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко отметила, что курс реабилитационной терапии Ю.Тимошенко в ЦКБ “Укрзализныци” прошел успешно. Р.Моисеенко подчеркнула, что на сегодняшний день Ю.Тимошенко не является пациенткой стационара, а только продолжает находиться под стационарным наблюдением врачей харьковской больницы.
“По существу она занимается лишь лечебной физкультурой”, - отметила Р.Моисеенко.