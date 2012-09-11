Кличко замахнулся на 15%
13:36, 11 сентября 2012Политика
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Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявляет, что его политическая сила рассчитывает получить не меньше 15% голосов на парламентских выборах.
Кличко сказал, на чем базируется его прогноз
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
«Наша цель – получить минимум 15% голосов избирателей», - сказал В.Кличко.
Он заметил, что его прогноз базируется на результатах социологических исследований сразу нескольких социологических компаний.
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Также В.Кличко сказал, что за последнее время динамика роста рейтинга «УДАРа» составила около 2%.
«Я рассчитываю, что минимум 15% «УДАР» 28 октября сможет получить», - заявил он.
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