Азарову мешает «примитивный популизм» оппонентов

20:41, 15 сентября 2012
Политика
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Партии регионов трудно проводить предвыборную кампанию из-за примитивного популизма оппонентов.

Николай Азаров не слышит объективной критики

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай Азаров заявил сегодня в Ялте на 9-м форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

«Сейчас идет в Украине избирательная кампания. В ней участвует очень много политических сил. Все они являются оппонентами действующего правительства. Среди палитры политических сил, которые будут в бюллетенях, не будет ни одного союзника правительства», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что все политические силы проводят свою избирательную кампанию под лозунгом критики действий правительства.

«Там, где эта критика является объективной, но, к большому сожалению, такой критики я практически не слышу, мы к ней относимся абсолютно нормально. Но подавляющее большинство аргументов основаны на примитивном популизме: вот мы увеличим пенсию в три раза, увеличим зарплату в три раза. Конечно, в таких условиях достаточно трудно проводить избирательную кампанию»,- подчеркнул Н.Азаров.

Он отметил, что самое сложное в избирательной кампании - это противостоять популизму. Н.Азаров высказал надежду, что «украинский народ, который прошел испытание популизмом, вот эти все 20 лет его тренировали популизмом, сделает правильный выбор на выборах».

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