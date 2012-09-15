Азаров планирует за 15 лет полностью отказаться от российского газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в своем выступлении на 9-м Форумк Ялтинской европейськой стратегии (YES).

«Мы поставили перед собой задачу: в течении 15 лет Украина полностью обеспечит себя собственными запасами газа. И у нас они есть», - сказал Н.Азаров.

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Он высказал мнение, что в течении 15 лет в Украине есть все возможности обеспечить себя собственными газом и нефтью.