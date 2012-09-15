Азаров в Ялте: 2,5 года нас душат высокими ценами на газ
Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Россия проводит в отношении Украины двойственную политику: с одной стороны говорит о развитии сотрудничества и предлагает интересные проекты, с другой – давит на страну высокими ценами на природный газ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил сегодня в Ялте на 9-м форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES).
«2,5 года нас продолжают душить высокими ценами на газ… Те 5 млрд долл., которые мы ежегодно переплачиваем, у меня вызывают ярость. Сколько бы я мог сделать стране полезного (за эти деньги)», – сказал глава Кабинета министров.
По его словам, такая же сумма была потрачена Украиной на подготовку к проведению Евро-2012.
В ходе обсуждения темы участник форума, бывший Президент Украины Леонид Кучма спросил у Н.Азарова: «Может перестать ходить к России с протянутой рукой?».
«А где вы видели Президента Януковича и премьера Азарова с протянутой рукой?» - ответил Н.Азаров.
Л.Кучма также высказал мнение, что ситуация с высокими ценами на российский газ заставила украинских бизнесменов – собственников предприятий «не кушать газ», а думать о высоких технологиях и развивать промышленность.