Райс: Надеюсь, власть Украины поймет, что демократия невозможна без сильной оппозиции
18:44, 14 сентября 2012Политика
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Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс надеется, что украинские руководители поймут: демократия невозможна без сильной оппозиции.
Райс: Мир наблюдает за делом Юлии Тимошенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в своем выступлении на сессии «Будущее глобального миропорядка и безопасности» на 9-й Ялтинской ежегодной встрече YES.
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«Мир наблюдает за делом Юлии Тимошенко и за тем, как пройдут выборы в Украине. Многое зависит от самого украинского народа, голос которого должен быть услышан. Я надеюсь, руководители Украины поймут, что демократия невозможна без сильной оппозиции», - отметила К.Райс.
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