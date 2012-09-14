Райс: Надеюсь, власть Украины поймет, что демократия невозможна без сильной оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в своем выступлении на сессии «Будущее глобального миропорядка и безопасности» на 9-й Ялтинской ежегодной встрече YES.

По теме: Кондолиза Райс в Ялте предостерегла от ближневосточного варианта

«Мир наблюдает за делом Юлии Тимошенко и за тем, как пройдут выборы в Украине. Многое зависит от самого украинского народа, голос которого должен быть услышан. Я надеюсь, руководители Украины поймут, что демократия невозможна без сильной оппозиции», - отметила К.Райс.