Азаров: В 2013 году Украина в два раза сократит потребление газа

В 2013 году Украина в два раза сократит потребление газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в своем выступлении на 9-м Форуме Ялтинской европейськой стратегии (YES).

«Мы заняли позицию экономии энергоресурсов, экономии газа. И мы на следующий год сокращаем в два раза потребление газа. Вдумайтесь, за 2 года уменьшить потребление газа в два раза. Это вам не стереотип об Украине, которая якобы не способна сама решать и что-то делать», - сказал Н.Азаров.

Как ранее сообщал УНИАН, в связи с высокой ценой на топливо Украина заявила о намерении снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров.

Вместе с тем в РФ утверждают, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее, чем за полгода до начала поставок.

Справка УНИАН. Контракт "Газпрома"и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по контракту. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 млрд кубометров газа.

Украина в январе-июле сократила импорт российского газа на 39%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, - до 18,738 млрд кубометров, причем эти данные включают объемы, поставленные не только "Нафтогазу", но и химической группе Ostchem Holding.