Социологи подсчитали крымчан, желающих присоединения к России

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного летом компанией Research & Branding Group по заказу представительства Программы развития ООН в Крыму.

Как отмечает издание, выяснилось, что за последний год на 15% уменьшилось количество крымчан, которые поддерживают включение автономии в состав РФ. Почти на столько же увеличилось число сторонников статус-кво. Еще 9,9% граждан, как и раньше, считают оптимальным вариантом развития полуострова провозглашение независимости.

В крымском офисе ПРООН, который располагает всеми правами на результаты исследования, «НГ» сообщили, что вопрос о будущем, который задавался крымчанам, был сформулирован корректно: «Существуют разные мнения о том, какой статус был бы оптимальным для Крыма. Какой из приведенных вариантов в наибольшей степени соответствует вашим взглядам?». Ниже приводился перечень возможных ответов. В итоге, 40% жителей Крыма поддержали автономный статус Крыма в составе Украины, а 38% пожелали видеть свою малую родину административной единицей РФ. Речь шла исключительно о взглядах, о выражении симпатий, а не о сепаратистских настроениях, подчеркивают эксперты.

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Согласно исследованию, тенденция снижения пророссийских настроений в Крыму наметилась еще в конце прошлого года.

Сотрудники Research & Branding Group сказали, что по условиям договора с заказчиком не имеют права ни обнародовать результаты исследования, ни комментировать его.

Однако руководитель компании, социолог Евгений Копатько отметил, что не только в Крыму, но и в Украине в целом мнение рядовых граждан об отношениях с Россией не является константой, ситуация все время меняется. «В 2009 году, на пике конфликтности в межгосударственных отношениях, большинство украинцев считали Россию не просто партнерской, но братской для Украины страной. Через год, когда были подписаны Харьковские соглашения, их поддержали более 60% украинских граждан. Но уже в 2011 году это число сократилось на 20%», – цитирует российская «Независимая газета».