Кличко рассказал, на чьи деньги существует его партия

Лидер партии «Удар» Виталий Кличко говорит, что свою партию финансирует сам. Кроме того, «Удар» поддерживают предприниматели. Об этом Кличко рассказал в интервью изданию «Тиждень».

«Я сам заработал свой капитал и сегодня часть своих денег трачу именно на развитие партии. Безусловно этого будет недостаточно, однако мы опираемся и на средний и малый бизнес. Это много людей, которые не хотят сидеть и ожидать когда придет лучшее будущее, а готовы бороться за изменения», - отмечает Кличко.

При этом он подчеркнул, что «это не олигархи и преимущественно они поддерживают не финансирование партии в целом, а отдельных региональных и местных организаций или проектов».

Также, по словам Кличко, все члены партии платят взносы, а те, кто имеет возможность - оказывают добровольную финансовую поддержку .

Кличко также отметил, что по соотношению потраченных средств на один полученный голос у партии «Удар» были самые лучшие показатели на последних местных выборах.

«Мы не хотим и не будем завешивать страну бигбордами. И таким образом выбрасывать большие деньги на ветер. Мы никогда не пойдем на то, чтобы раздавать избирателям конфеты или гречку, пытаясь таким образом купить их благосклонность. Мы не намерены так же тратить безумные средства на рекламную кампанию по ТВ... Это не наша стратегия», - сказал Кличко.

По его словам, партия пытается делать более эффективную и менее затратную вещь: проехать по регионам и лично пообщаться с людьми.