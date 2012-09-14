Каждый третий ребенок пытается зайти на порносайт

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Лаборатории Касперского».

Задача «Родительского контроля» - помочь родителям оградить детей от тех опасностей, которые таит бесконтрольное пользование компьютером и Интернетом. Данный компонент содержится в пользовательских решениях «Лаборатории Касперского».

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали данные о срабатывании функции «Родительский контроль», полученные с помощью облачной системы мониторинга угроз Kaspersky Security Network (KSN) за последние полгода. В результате сайты категорий «Порнография и эротика», «Социальные сети» и «Нелегальный софт», согласно общемировой статистике, лидируют с большим отрывом от остальных. При этом количество попыток выхода на сайты с порнографическим содержанием составляет 60 млн в месяц, что почти в 4 раза превышает показатель категории, идущей на втором месте. Срабатывание «Родительского контроля» происходит в тех случаях, когда дети случайно или намеренно переходят на сайты с нежелательным содержанием.

Украинская тройка лидеров, в общем, соответствует мировым тенденциям. Так, на попытку перейти в социальные сети в нашей стране «Родительский контроль» срабатывал в 36,16% случаев. В случае с ресурсами «для взрослых» показатель составил 30,93%. Традиционно популярен нелицензионных софт – количество срабатываний по соответствующей категории составляет 14,29%. Есть в распределении и тревожный показатель: на четвертом месте оказалась категория «оружие» (4,31%).

По теме: Порносайты - на четвертом месте по угрозе подцепить вирус

Как отметил Константин Игнатьев, руководитель группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского», количество опасностей в Интернете растет с каждым днем. При этом современные дети за последний год стали еще активнее пользоваться социальными сетями. Однако именно эти площадки зачастую используются злоумышленниками для распространения вредоносных программ и ссылок на мошеннические сайты. Именно здесь ребенок может вступить в контакт с весьма неприятными, а иногда и опасными личностями. Кроме того, по его словам, не стоит забывать и о «классических» опасностях для детей в Интернете – возможности увидеть что-либо совсем не предназначенное для детской психики, а также стать жертвой фишинга или разного рода мошенников.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн долл.