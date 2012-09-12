Арестованы валютные счета телеканала ТВi
17:08, 12 сентября 2012Политика
3220
По письму Минэкономики арестовали валютные счета телеканала ТВi.
Княжицкий обжаловал арест счетов
Об этом "Украинской правде" сообщил гендиректор телеканала Николай Княжицкий.
"У нас арестованы все валютные счета по письму Минэкономики, которое является абсурдным и не имеет под собой никаких оснований", - сказал он. По словам Княжицкого, арест счетов уже обжаловали в Минэкономики. Накануне стало известно, что телеканалу ТВi запретили проводить внешнеэкономическую деятельность без специального разрешения Министерства экономики.
Гендиректор ТВi сообщил также, что телеканал проиграл в суде апелляцию Государственной налоговой службы о возмещении 9 миллионов налоговой задолженности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter