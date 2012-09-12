Арестованы валютные счета телеканала ТВi

Об этом "Украинской правде" сообщил гендиректор телеканала Николай Княжицкий.

"У нас арестованы все валютные счета по письму Минэкономики, которое является абсурдным и не имеет под собой никаких оснований", - сказал он. По словам Княжицкого, арест счетов уже обжаловали в Минэкономики. Накануне стало известно, что телеканалу ТВi запретили проводить внешнеэкономическую деятельность без специального разрешения Министерства экономики.

Гендиректор ТВi сообщил также, что телеканал проиграл в суде апелляцию Государственной налоговой службы о возмещении 9 миллионов налоговой задолженности.