Княжицкий говорит, что ТВi может закрыться

09:48, 23 августа 2012
Политика
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В случае, если налоговая служба выиграет суд против телеканала ТВi, канал обанкротится и закроется.

Княжицкий говорит, что все может закончиться

Об этом заявил гендиректор ТВi Николай Княжицкий.

"Несмотря на то, что дело против меня закрыли, налоговая продолжает с нами судиться. Если они выиграют суд, то мы будем вынуждены заплатить 9 миллионов гривен. Для нашего канала это очень большие деньги, это фактически банкротство", - цитирует Княжицкого gazeta.ua .

Кроме того, Княжицкий добавил, что с началом избирательной кампании канал отключили 42 кабельные сети, в основном на Востоке: в Днепропетровске, Донецке, Харькове, также были факты отключения ТВi в Коломые.

"У нашего владельца другого бизнеса, кроме ТВi, в Украине нет, поэтому нажать на него нельзя. Поэтому единственный способ - это закрыть канал", - заявил гендиректор ТВi.

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