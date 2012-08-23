Княжицкий говорит, что ТВi может закрыться

Об этом заявил гендиректор ТВi Николай Княжицкий.

"Несмотря на то, что дело против меня закрыли, налоговая продолжает с нами судиться. Если они выиграют суд, то мы будем вынуждены заплатить 9 миллионов гривен. Для нашего канала это очень большие деньги, это фактически банкротство", - цитирует Княжицкого gazeta.ua .

Кроме того, Княжицкий добавил, что с началом избирательной кампании канал отключили 42 кабельные сети, в основном на Востоке: в Днепропетровске, Донецке, Харькове, также были факты отключения ТВi в Коломые.

"У нашего владельца другого бизнеса, кроме ТВi, в Украине нет, поэтому нажать на него нельзя. Поэтому единственный способ - это закрыть канал", - заявил гендиректор ТВi.