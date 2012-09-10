Оппозиция обжалует в Европе отказ в рассмотрении иска Яценюка против Януковича

Объединенная оппозиция планирует обратиться в европейские инстанции с обжалованием противоправных действий представителей судебной власти в Украине, в частности, относительно дела об отказе рассмотрения иска Арсения Яценюка к Президенту Украины Виктору Януковичу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил сегодня руководитель юридического департамента штаба Объединенной оппозиции «Батьківщина» Павел Петренко.

«Мы рассматриваем сейчас возможность обращения в соответствующие европейские инстанции с обжалованием противоправных действий представителей судебной власти в Украине», - сказал П.Петренко.

В частности он заметил, что речь идет о нарушении украинскими судами права на справедливый суд. Кроме того, П.Петренко сообщил, что оппозиция также рассматривает и другие возможные юридические варианты для того, чтобы был открыт путь обратиться в Европейский суд по правам человека. «Суд сейчас занимается фактически манипулированием. Они вернули иск без рассмотрения. Якобы мы можем повторно обратиться. Сейчас все эти вещи изучаются, и мы найдем правильный юридический ответ – или повторный иск, или иным способом отреагируем на действия судьи», - сказал П.Петренко. Он также заверил, что Объединенная оппозиция заберет из Высшего админсуда коробки с подписями граждан, которые были приобщены к иску А.Яценюка к В.Януковичу. «Мы заберем все заявления, потому что это не хлам. Мы эти заявления заберем, и они будут приобщены к работе временной следственной комиссии, которая будет создана в новом парламенте, по импичменту Президента», - сказал он.

По завершению митинга представители оппозиции забрали из суда коробки с соответствующими подписями.

Как сообщал УНИАН, А.Яценюк 20 августа обратился в Высший административный суд Украины с административным иском к Президенту Украины о признании его действий противоправными.

23 августа ВАСУ своим постановлением оставил исковое заявление без движения, указав на его несоответствие положениям статьи 106 Кодекса административного судопроизводства Украины, и предоставил срок для устранения отмеченных в постановлении суда недостатков до 7 сентября 2012 года.

6 сентября А.Яценюк подал к Высший админсуд дополнительное объяснение к административному иску о признании действий Президента Украины противоправными.

7 сентября ВАСУ вернул председателю совета Объединенной оппозиции Арсению Яценюку его иск о признании противоправными действий Президента В.Януковича.