Опора: подкуп избирателей - на втором месте среди нарушений

07:04, 05 сентября 2012
Политика
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Наиболее распространенными нарушениями избирательного законодательства в ходе предвыборной кампании в августе являлись применение административного ресурса и подкуп избирателей.

Координатор виборчих программ Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська та експерт Олександр Неберикут

Как передает корреспондент УНИАН, об этом координатор избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская сообщила на пресс-конференции.

"На основе данных наблюдателей "Опоры" можно сделать вывод, что наиболее распространенными нарушениями является злоупотребление административным ресурсом и подкуп избирателей", - сказала она.

О.Айвазовская уточнила, что негативный рейтинг нарушений избирательного законодательства возглавляют административный ресурс, как форма незаконного участия и влияния должностных лиц на избирательный процесс. Таких инцидентов зафиксировано 109 во всех без исключения регионах Украины и в 76 мажоритарных округах.

По ее словам, с небольшим отрывом второе место в этом списке занимает подкуп избирателей, наблюдателями удалось зафиксировать 103 случая, которые в соответствии с законодательством, имеют признаки подкупа, в 23 областях и 82 округах.

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На третьем месте в антирейтинге нарушений избирательного законодательства - препятствование деятельности партий и кандидатов, всего в августе было зафиксировано таких 58 инцидентов. Не менее распространенным явлением является также нарушение порядка проведения агитации (42 случая), добавила О.Айвазовская.

На последнем месте в списке - силовой ресурс как метод влияния правоохранительных органов на избирательный процесс. Наблюдатели зафиксировали 9 таких фактов в 8 регионах и в 7 округах.

Вместе с тем, О.Айвазовская заявила, что "несоблюдение порядка ведения предвыборной агитации и нарушения избирательного законодательства не являются массовыми на сегодняшний день, и мы надеемся, что случаи, зафиксированные нами, не будут иметь влияния на результаты волеизъявления граждан".

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