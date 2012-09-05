Опора: подкуп избирателей - на втором месте среди нарушений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом координатор избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская сообщила на пресс-конференции.

"На основе данных наблюдателей "Опоры" можно сделать вывод, что наиболее распространенными нарушениями является злоупотребление административным ресурсом и подкуп избирателей", - сказала она.

О.Айвазовская уточнила, что негативный рейтинг нарушений избирательного законодательства возглавляют административный ресурс, как форма незаконного участия и влияния должностных лиц на избирательный процесс. Таких инцидентов зафиксировано 109 во всех без исключения регионах Украины и в 76 мажоритарных округах.

По ее словам, с небольшим отрывом второе место в этом списке занимает подкуп избирателей, наблюдателями удалось зафиксировать 103 случая, которые в соответствии с законодательством, имеют признаки подкупа, в 23 областях и 82 округах.

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На третьем месте в антирейтинге нарушений избирательного законодательства - препятствование деятельности партий и кандидатов, всего в августе было зафиксировано таких 58 инцидентов. Не менее распространенным явлением является также нарушение порядка проведения агитации (42 случая), добавила О.Айвазовская.

На последнем месте в списке - силовой ресурс как метод влияния правоохранительных органов на избирательный процесс. Наблюдатели зафиксировали 9 таких фактов в 8 регионах и в 7 округах.

Вместе с тем, О.Айвазовская заявила, что "несоблюдение порядка ведения предвыборной агитации и нарушения избирательного законодательства не являются массовыми на сегодняшний день, и мы надеемся, что случаи, зафиксированные нами, не будут иметь влияния на результаты волеизъявления граждан".