Регионал подает в суд на СМИ за сообщение о его причастности к ДТП

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Антон Яценко обещает обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства из-за обвинений отдельных СМИ в его причастности к ДТП, в котором погиб человек.

Об этом А.Яценко заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я буду обращаться с иском к физическому лицу - журналисту Артему Шевченко, и черкасскому сайту "О главном" с требованием опровергнуть эту неправдивую информацию... Журналист или не понимая, или используя грязные технологии, или по заказу сделал вот такую гадость, и мои честь и достоинство полностью вымараны, потому я в ближайшее время буду обращаться в суд, и я надеюсь, что я этот суд выиграю", - сказал А.Яценко.

Он добавил также, что будет требовать от ответчиков моральную компенсацию, которая может достичь нескольких тысяч гривень, но эти средства не заберет себе, а попросит перечислить их в какое-то социальное учреждение. В то же время А.Яценко подчеркнул, что не будет обращаться с иском к журналисту А.Шевченко, если тот принесет ему публичные извинения за недостоверную информацию.

Продолжая тему, депутат отметил, что догадывается, кому выгодно было запустить против него клеветническую информацию. "Мы их найдем", - заверил он.

Также А.Яценко информировал, что получил на свое обращение ответ от руководства милиции и прокуратуры Черкасской области, в которых отмечается, что он «как водитель, пассажир или свидетель» не причастен к этому ДТП с тяжелыми последствиями.

Вместе с тем А.Яценко отметил, что он вообще уже несколько месяцев не садится за руль автомобиля. "Ну не езжу я сам за рулем! Не езжу, так уж в жизни произошло!", - сказал он.

При этом депутат отметил, что "Мерседес Бенц 550 G", который попал в ДТП, принадлежит его родственнице. "Но я к нему никакого отношения не имею, к водителю - также. Мне очень досадно, что гибель человека используется для черного пиара", - подчеркнул А.Яценко.

Он также отметил, что прокурор Черкасской области сообщил ему, что в распоряжении следствия имеется видеозапись автопроисшествия с камер наблюдения автозаправки. "В ближайшее время, я думаю, она будет предоставлена прессе, и этот вопрос будет снят", - заверил А.Яценко.

Как сообщает официальный сайт ГАИ Черкасской области, 1 сентября около 18.00 на 198 км автодороги Киев-Одесса, 26-летний водитель автомобиля "ДЭУ Нексия", при выезде с АЗС на автодорогу Киев-Одесса, выполняя разворот в неустановленном месте, не убедился в дорожной ситуации, не предоставил преимущество в движении, и совершил столкновение с автомобилем "Мерседес Бенц GL 550", под управлением неработающего, который двигался со стороны Одессы в направлении Киева. В результате ДТП водитель автомобиля "ДЭУ Нексия" от полученных травм умер в Уманской городской больнице, пассажиры автомобиля "ДЭУ Нексия" получили значительные телесные повреждения.

В то же время, прокуратура Черкасской области установила, что народный депутат А.Яценко непричастен к этому ДТП. Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области Виктория Скорикова, прокуратура области провела проверку по фактам, изложенным в СМИ. В ходе проверки установлено, что депутат никакого отношения к этому ДТП не имеет.