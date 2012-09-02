ЦИК 4 сентября проведет жеребьевку по распределению эфира для агитации
Центральная избирательная комиссия планирует 4 сентября провести жеребьевку по распределению между субъектами избирательного процесса эфира на теле- и радио каналах для агитации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя Центризбиркома Андрей Магера.
«В соответствии с требованиями закона во вторник, 4 сентября, мы проведем жеребьевку, и все узнают очередность кандидатов, в частности, мажоритарников, относительно предоставления эфирного времени на телевидении и радио для агитации», - отметил А Магера.
В то же время, заместитель председателя ЦИК не стал прогнозировать возможность каких-либо изменений по жеребьевке в связи с тем, что 6 региональных телерадиоорганизаций не предоставили предварительные расписания эфирного времени для предвыборной агитации.
«Я думаю, что все эти организации пришлют свои расписания. Они все же должны выполнить требования закона», - сказал А.Магера.
Как сообщал УНИАН, ЦИК обязал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и Государственный комитет телевидения и радиовещания обеспечить безусловное выполнение требований закона относительно предоставления политическим партиям и кандидатам в депутаты эфирного времени для агитации на 6 региональных государственных теле- и радиоканалах.
Речь идет об Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях.
Кроме того, ЦИК требует от Нацсовета и Госкомитета прислать до 12.00 понедельника, 3 сентября, предварительные расписания такого эфирного времени.