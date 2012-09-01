У ЦИК есть претензии к шести гостелерадиокомпаниям

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.

В частности, ЦИК требует от двух государственных органов обеспечить предоставление эфирного времени региональными государственными телерадиоорганизациями Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областей.

Кроме того, ЦИК требует от Нацсовета у Госкомитета послать до 12.00 понедельника, 3 сентября, предварительное расписание такого эфирного времени.

ЦИК отмечает, что при условии отсутствия таких расписаний создаются препятствия для выполнения комиссией предписаний закона по жеребьевке для определения очередности, предоставления эфирного времени на радио- и телеканалах субъектам избирательного процесса, что приведет к нарушению установленных законодательством гарантий по осуществлению предвыборной агитации в регионах за счет средств государственного бюджета.

ЦИК решил послать это свое решение Кабинету министров, Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания, Государственному комитету телевидения и радиовещания, а также Генеральной прокуратуре для принятия мер прокурорского реагирования.

Как сообщал УНИАН, 30 августа ЦИК обратился к Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания и Госкомитета телевидения и радиовещания с просьбой обеспечить субъектов избирательного процесса возможностью проведения агитации.

«Из полученных предварительных расписаний эфирного времени трансляции предвыборных агитационных теле-, радиопрограмм, срок представления которых к ЦИК заканчивается 31 августа, видится, что, невзирая на неоднократные обращения ЦИК, до сих пор в отдельных регионах не обеспечивается предоставление в полном объеме эфирного времени для проведения предвыборной агитации политических партий и кандидатов в народные депутаты на региональном радио», - говорится в постановлении ЦИК.

По мнению ЦИК, такое состояние является крайне неприемлемым, поскольку таким образом нарушается гарантированное законом право субъектов избирательного процесса проводить агитацию за счет предусмотренных государственным бюджетом средств.

Закон «О выборах народных депутатов Украины» предусматривает предоставление телерадиоорганизацией государственной и коммунальной формы собственности каждому субъекту избирательного процесса эфирного времени для проведения агитации за счет государственного бюджета.

По закону, общий объем такого эфирного времени для политических партий не может быть меньше, чем 60 минут на общенациональном телеканале, и 60 минут на общенациональном радио, а также по 20 минут на региональных телеканалах и по 20 минут на региональных радио в каждом из регионов.

Кандидатам в народные депутаты, зарегистрированным в одномандатных избирательных округах, эфирное время предоставляется в объеме по 20 минут на региональных каналах телевидения и по 20 минут на региональных радиоканалах.