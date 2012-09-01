ЦИК зарегистрировал еще двух международных наблюдателей за выборами
21:39, 01 сентября 2012Политика
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По состоянию на сегодняшний день Центрибирком зарегистрировал 274 официальных наблюдателя от иностранных государств и международных организаций.
ЦИК заседает без выходных
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух международных наблюдателей за выборами в Верховную Раду Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.
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Статус официальных наблюдателей получили два представителя Фонда Конрада Аденауэра.
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