ЦИК зарегистрировал еще двух международных наблюдателей за выборами

21:39, 01 сентября 2012
Политика
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По состоянию на сегодняшний день Центрибирком зарегистрировал 274 официальных наблюдателя от иностранных государств и международных организаций.

ЦВК

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух международных наблюдателей за выборами в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

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Статус официальных наблюдателей получили два представителя Фонда Конрада Аденауэра.

 

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