Литвин: выборы определят будущее Украины минимум до 2020 года
Парламентские выборы, которые состоятся 28 октября, определят будущее Украины как минимум до 2020 года.
Такое мнение Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин высказал в интервью телеканалу «Рада».
По его словам, выборы определят, «как дальше будет развиваться Украина, на каких принципах, на что будет сделана ставка - на традиционный подход или на концентрацию усилий для того, чтобы действительно обеспечить прорыв страны и реализацию тех реформ, которые уже давно перезрели».
Спикер добавил, что Украина до последнего времени «развивалась на базе наработок предыдущих поколений, а они закончились».
«Нужно обеспечить развитие Украины на современной основе с учетом, конечно, традиций, опыта. Следовательно, ставки чрезвычайно высоки», - подчеркнул В.Литвин.
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Председатель ВР предостерег политиков от нагнетания «негативизма и катастрофизма, что, мол, выборы будут не честными, что будет использоваться принуждение, административный ресурс, подкуп и все такое».
«Я надеюсь и верю, что выборы состоятся у нас в целом по цивилизованным принципам, с учетом, правда, украинских определенных традиций и явлений», - подытожил В.Литвин.