Литвин: выборы определят будущее Украины минимум до 2020 года

Такое мнение Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин высказал в интервью телеканалу «Рада».

По его словам, выборы определят, «как дальше будет развиваться Украина, на каких принципах, на что будет сделана ставка - на традиционный подход или на концентрацию усилий для того, чтобы действительно обеспечить прорыв страны и реализацию тех реформ, которые уже давно перезрели».

Спикер добавил, что Украина до последнего времени «развивалась на базе наработок предыдущих поколений, а они закончились».

«Нужно обеспечить развитие Украины на современной основе с учетом, конечно, традиций, опыта. Следовательно, ставки чрезвычайно высоки», - подчеркнул В.Литвин.

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Председатель ВР предостерег политиков от нагнетания «негативизма и катастрофизма, что, мол, выборы будут не честными, что будет использоваться принуждение, административный ресурс, подкуп и все такое».

«Я надеюсь и верю, что выборы состоятся у нас в целом по цивилизованным принципам, с учетом, правда, украинских определенных традиций и явлений», - подытожил В.Литвин.