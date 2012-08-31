Литвин объяснил: подписал языковой закон, потому что он не "директор колхоза"

Владимир Литвин заявляет, что подписал языковой законопроект, поскольку это решение парламента.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу на Первом национальном.

"К большому сожалению, решение приняла Верховная Рада. Я не воспринимал и категорически против этого ...", - цитирует Литвина Украинская правда.

На вопрос представителя ВО "Свобода" Андрея Ильенко, почему он тогда подписал этот "позорный закон", Литвин ответил: "Мы живем в демократическом обществе, поэтому решение принимает большинство, а не диктует один человек. У вас восприятие председателя Верховной Рады как директора колхоза , который управляет всем ", - добавил Литвин. потому что он не "директор колхоза"

"Чтобы не было предвыборных спекуляций на эту тему, нам надо зафиксировать, что человек, который идет на государственную службу, должен сдать экзамен на государственном языке и пользоваться им", - добавил он.

Литвин также заявил, что "не знает, что такое оппозиция".

"Я в украинских реалиях за небольшим исключением не видел оппозицию. Я вижу некую патронатную службу украинских олигархов, которые за деньги олигархов якобы борются за права украинского народа", - резюмировал он.

Как известно, Владимир Литвин подписал закон о языках, по которому в ряде областей был введен региональный язык - русский.