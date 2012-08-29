Синод УПЦ МП запретил священникам агитировать

«В этот ответственный период мы считаем необходимым в очередной раз заявить, что Украинская Православная Церковь не является субъектом политического процесса. Церковь не участвует в политической борьбе, не ведет агитации за ту или иную политическую силу, того или иного кандидата. Миссия Церкви заключается в другом. Наш долг - проповедовать вечные Евангельские ценности и прилагать максимум усилий для их воплощения в жизнь. Церковь должна преображать мир, вести людей к Богу, к вечному блаженству в Царстве Славы», - говорится в обращении УПЦ МП.

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Синод УПЦ еще раз напомнил епископам и священникам Украинской Православной Церкви о недопустимости политической агитации с церковного амвона: «Церковь должна объединять людей разных политических убеждений, и поэтому политические лозунги должны всегда оставаться вне церковной ограды. Мы уже неоднократно подчеркивали, что принципиально осуждаем так называемое «политическое православие». И сегодня мы вновь призываем епископат и духовенство воспрепятствовать всем попыткам политизации церковной жизни», сообщается на сайте РИСУ.

Епископат УПЦ (МП) призвал всех верных Украинской Православной Церкви принять участие в голосовании: «В день парламентских выборов мы должны прийти на избирательные участки и отдать свой голос за тех, кого считаем наиболее достойными».