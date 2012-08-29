Судья: Высший спецсуд не сомневается в вине Тимошенко по газовому делу

"Суды сделали правильное заключение о доказанности вины Тимошенко в инкриминируемом ей преступлении", - сказал судья-докладчик, зачитывая решение, сообщает РИА Новости.

"Нельзя считать, что досудебное следствие было несправедливым из-за способа сбора доказательств", - добавил Елфимов.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Апелляционный суд оставил приговор в силе, после чего была подана кассация. С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализницы" в Харькове.