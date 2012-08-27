Кандидат от Свободы обматерил мужчину, который снимал его на камеру (видео)

15:51, 27 августа 2012
Политика
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Член ВО "Свобода" Юрий Михальчишин во время встречи с избирателями в одном из поселков Львовской области обматерил мужчину, который снимал его на камеру.

Общаясь с гражданами возле церкви, Михальчишин возмутился, что его снимают на камеру.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Спротив.

"Кончай снимать, за*бал", - набросился на мужчину кандидат-мажоритарщик, после чего попросил своего помощника "помочь человеку поснимать пейзажи".

Интересно, что перед предыдущими парламентскими выборами Свобода использовала агитки "Помни! Мат превращают тебя в москаля".

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