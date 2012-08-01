Источник: Список «Свободы» возглавили Тягнибок и Бенюк

В Киеве начался предвыборный съезд партии «Всеукраинское объединение« Свобода ».

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что по результатам собрания будет утвержден список кандидатов в народные депутаты от партии в мажоритарных округах, а также в многомандатном избирательном округе.

Как сообщил Тиждень.ua источник в партии, первая десятка избирательного писка ВО «Свободы» выглядит так:

1. Олег Тягнибок

2. Богдан Бенюк

3. Андрей Мохник

4. Игорь Мирошниченко

5. Александр Шевченко

6. Анатолий Витив

7. Олег Панькевич

8. Игорь Швайка

9. Павел Кириленко

10. Игорь Янкив

По информации издания, свободовец Андрей Ильенко будет баллотироваться по одному из киевских округов, а Юрий Михальчишин по округу во Львове.