Янукович напомнил, что судьба украинского народа вершилась под сине-желтым флагом
Президент Украины Виктор Янукович принял участие в церемонии поднятия Государственного Флага Украины.
Как сообщает пресс-служба главы государства, на площади перед зданием Администрации Президента выстроилась рота Почетного караула в составе представителей трех родов войск.
Государственный Флаг Украины был торжественно поднят во время исполнения военным оркестром Государственного Гимна Украины и под оружейные залпы.
Воины Почетного караула прошли перед Президентом Украины торжественным маршем.
Президент Украины Виктор Янукович призвал украинцев беречь и уважать национальные святыни и объединяться под Государственным Флагом во имя счастливого будущего.
Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Президента к украинскому народу по случаю Дня Государственного Флага.
В.Янукович поздравил соотечественников с Днем Государственного Флага Украины.
Он напомнил, что именно под сине-желтым знаменем вершилась судьба украинского народа, с этим флагом мы уверенно прокладываем свой путь в будущее.
«Сине-желтый стяг как государственный атрибут утверждает образ современной демократической Украины в мире. Он вычеканен в сознании украинцев как неотъемлемый признак независимости. Государственный Флаг Украины одинаково гордо реет и на площадях наших городов, и на домах граждан, вдохновляя современников на труд и подвиги, спортивные свершения, научные достижения. Сине-желтый флаг сплачивает нас, делает сильнее», - отметил глава государства.
Он убежден, что впереди украинцев ожидают новые успехи и достижения.