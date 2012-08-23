Янукович напомнил, что судьба украинского народа вершилась под сине-желтым флагом

Как сообщает пресс-служба главы государства, на площади перед зданием Администрации Президента выстроилась рота Почетного караула в составе представителей трех родов войск.

Государственный Флаг Украины был торжественно поднят во время исполнения военным оркестром Государственного Гимна Украины и под оружейные залпы.

Воины Почетного караула прошли перед Президентом Украины торжественным маршем.

Президент Украины Виктор Янукович призвал украинцев беречь и уважать национальные святыни и объединяться под Государственным Флагом во имя счастливого будущего.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Президента к украинскому народу по случаю Дня Государственного Флага.

В.Янукович поздравил соотечественников с Днем Государственного Флага Украины.

Он напомнил, что именно под сине-желтым знаменем вершилась судьба украинского народа, с этим флагом мы уверенно прокладываем свой путь в будущее.

«Сине-желтый стяг как государственный атрибут утверждает образ современной демократической Украины в мире. Он вычеканен в сознании украинцев как неотъемлемый признак независимости. Государственный Флаг Украины одинаково гордо реет и на площадях наших городов, и на домах граждан, вдохновляя современников на труд и подвиги, спортивные свершения, научные достижения. Сине-желтый флаг сплачивает нас, делает сильнее», - отметил глава государства.

Он убежден, что впереди украинцев ожидают новые успехи и достижения.