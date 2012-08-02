Дело против Княжицкого закрыли

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева.

В сообщении напоминается, что 27 июля прокуратурой города отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Н.Княжицкого. Проверка законности возбуждения указанного дела осуществлялась по поручению Президента Украины Виктора Януковича и по указанию генерального прокурора Украины Виктора Пшонки.

30 июля материалы уголовного дела возвращены в следственный отдел налоговой милиции в г. Киеве, который 1 августа закрыл уголовное дело. Также принято решение о возвращении изъятых документов представителям предприятия.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Государственная налоговая служба в г. Киеве заявила, что 28 апреля по результатам проведения внеплановой документальной проверки телеканала ТВi было выявлено нарушение – занижение надлежащего к уплате в бюджет НДС на сумму более 3 млн. грн. На основании этого было возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Телерадиокомпания «Телерадіосвіт» (телеканал ТВi) Н.Княжицкого - по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

9 июля Шевченковский районный суд Киева вынес постановление об изъятии оригиналов документов у служебных лиц ООО «Телерадиокомпания «Телерадіосвіт», а 12 июля это постановление было объявлено руководству предприятия. В тот же день руководство управления налоговой милиции ГНС в г. Киеве изъяло документацию предприятия.