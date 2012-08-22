«УДАР» заявляет о давлении на своих кандидатов-мажоритарщиков

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила народный депутат Ирина Геращенко. "К кандидатам от оппозиции приходят такие самовыдвиженцы или официальные представители партии власти и предлагают договориться и сняться с выборов. Собственно, уже начинает вводится в действие такой механизм подкупа не только избирателей, но и возможных будущих депутатов", - сказала Геращенко.

В частности, она привела конкретные примеры давления (угрозы увольнения с работы, внеплановые налоговые проверки, избиения) на кандидатов в депутаты от партии «УДАР» в округах Донецкой, Закарпатской, Одесской, Запорожской области.

"Только благодаря тому, что мажоритарщики от партии «УДАР» не боятся обнародовать факты давления, удалось на Закарпатье не допустить увольнения учительницы с работы. Там местные власти немного испугались и наш кандидат остался на работе.

И в Донецке также удалось сохранить за кандидатами рабочие места ", - сообщила Геращенко. По ее словам, в некоторых регионах представители власти создают фиктивные избирательные штабы якобы от партии «УДАР».

«В Броварах власть создала фиктивный штаб «УДАР» для того, чтобы таким образом бороться против нашего кандидата Павла Ризаненко.

Вчера в Киеве было совершено нападение на заместителя руководителя избирательного штаба в Киеве Александра Восколовича - это избирательный округ № 214. Он написал заявление в правоохранительные органы и связывает это со своей политической деятельностью", - уточнила Геращенко.

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Кроме того, депутат добавила, что во многих регионах «УДАР» не предоставляют возможности размещать свою наружную рекламу в центральных районах городов. «В частности, в Днепропетровске, Одессе, в Чернигове. В этих городах твердо местные власти заявили, что они не хотят видеть никакой рекламы партии «УДАР», - отметила Геращенко.