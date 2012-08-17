Жена Луценко уже собрала сумки в колонию и надеется на нормальных людей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в интервью журналистам, комментируя приговор Печерского районного суда Ю.Луценко по делу об организации слежки.

«Его отправят в Менскую колонии Черниговской области. Мы готовы. Сумки собраны. Это не будет для нас неожиданностью. Я думаю, там тоже есть нормальные люди и нормальные милиционеры», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 августа, представитель государственного обвинения, прокурор Виктор Клименко заявил, что после сегодняшнего приговора уже нет оснований содержать Ю.Луценко в СИЗО, и он будет этапирован в места лишения свободы.

«На сегодняшний день отпали основания содержать Луценко в СИЗО и он будет этапирован в заведение пенитенциарной службы», - сказал он.

Справка УНИАН. Сегодня Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки при расследовании отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

Ранее, 27 февраля 2012 года, Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за нанесенный ущерб) за завладение государственным имуществом и превышение служебных полномочий.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным этот приговор, вынесенный Ю.Луценко.

В то же время защита Ю.Луценко подала кассационную жалобу.