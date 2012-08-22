У Януковича спросили, почему он открывал Монумент Независимости на русском

Принятый Закон Украины «Об основах государственной языковой политики» урегулирует недостатки языкового законодательства.

Такое мнение на брифинге в Харькове выразил Президент Украины Виктор Янукович, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о возможных мерах по защите и развитию украинского языка в регионах.

«Я не согласен с тем, что ослаблен украинский язык, напротив, мне кажется, мы, глядя правде в глаза, должны сказать, что те недостатки, которые были в государственной политике, в известной мере будут урегулированы», - сказал В.Янукович.

В то же время Президент не отверг возможности доработки «языкового закона».

В.Янукович отметил, что специальная рабочая группа изучит Закон «Об основах государственной языковой политики» и в ближайшее время представит свои предложения по усовершенствованию данного закона.

«Я не убежден, что данный закон является совершенным и будет работать именно в таком виде. Была создана рабочая группа, чтобы проанализировать, посмотреть, какие недостатки в данном законе, и эта рабочая группа в ближайшее время направит предложения, как данный закон улучшить. Эти предложения будут подготовлены и рассмотрены в парламенте», - сказал В.Янукович.

Он отметил, что в ближайшее время будет разработана программа развития украинского языка, которая будет иметь постоянное финансирование из государственного бюджета. «Что касается украинского языка, то пришло время, когда наряду с принятием данного закона нужно принять программу развития украинского языка. Такая программа будет в ближайшее время разработана Кабинетом министров, она не будет носить временный характер, она будет постоянной, и на Кабинете министров она будет утверждена, и как неотъемлемая составляющая эта программа будет иметь полное финансирование в бюджете на 2013 год», - подчеркнул В.Янукович.

При этом один из журналистов, обращаясь к Президенту, сказал, что языковой закон разделил страну, и спросил, именно ли этого хотела Партия регионов, а также поинтересовался, почему В.Янукович на открытии памятника Независимости Украины в Харькове говорил на русском языке. На это Президент ответил: «Я говорю в любых регионах на языке людей, которые там живут, а раскалывают Украину те, которые вносят такие предложения и задают такие вопросы, без учета точки зрения людей, которые живут на этой земле».

Президент отметил, что он выступает категорически против разграничения страны по языковому признаку и разделения людей в зависимости от языка, на котором они общаются.

«Финансирование, отношение к людям, социальные программы - они для всех будут одинаковые, мы никогда не будем делить людей в зависимости от того, кто на каком языке говорит, и в каком регионе живет. Все люди одинаковые», - подчеркнул В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла Закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

8 августа Президент Украины В.Янукович подписал данный закон, и 10 августа он вступил в силу.