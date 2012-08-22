У Януковича спросили, почему он открывал Монумент Независимости на русском
Янукович убежден, что языковой закон урегулирует недостатки государственной языковой политики.
Принятый Закон Украины «Об основах государственной языковой политики» урегулирует недостатки языкового законодательства.
Такое мнение на брифинге в Харькове выразил Президент Украины Виктор Янукович, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о возможных мерах по защите и развитию украинского языка в регионах.
«Я не согласен с тем, что ослаблен украинский язык, напротив, мне кажется, мы, глядя правде в глаза, должны сказать, что те недостатки, которые были в государственной политике, в известной мере будут урегулированы», - сказал В.Янукович.
В то же время Президент не отверг возможности доработки «языкового закона».
В.Янукович отметил, что специальная рабочая группа изучит Закон «Об основах государственной языковой политики» и в ближайшее время представит свои предложения по усовершенствованию данного закона.
«Я не убежден, что данный закон является совершенным и будет работать именно в таком виде. Была создана рабочая группа, чтобы проанализировать, посмотреть, какие недостатки в данном законе, и эта рабочая группа в ближайшее время направит предложения, как данный закон улучшить. Эти предложения будут подготовлены и рассмотрены в парламенте», - сказал В.Янукович.
Он отметил, что в ближайшее время будет разработана программа развития украинского языка, которая будет иметь постоянное финансирование из государственного бюджета. «Что касается украинского языка, то пришло время, когда наряду с принятием данного закона нужно принять программу развития украинского языка. Такая программа будет в ближайшее время разработана Кабинетом министров, она не будет носить временный характер, она будет постоянной, и на Кабинете министров она будет утверждена, и как неотъемлемая составляющая эта программа будет иметь полное финансирование в бюджете на 2013 год», - подчеркнул В.Янукович.
При этом один из журналистов, обращаясь к Президенту, сказал, что языковой закон разделил страну, и спросил, именно ли этого хотела Партия регионов, а также поинтересовался, почему В.Янукович на открытии памятника Независимости Украины в Харькове говорил на русском языке. На это Президент ответил: «Я говорю в любых регионах на языке людей, которые там живут, а раскалывают Украину те, которые вносят такие предложения и задают такие вопросы, без учета точки зрения людей, которые живут на этой земле».
Президент отметил, что он выступает категорически против разграничения страны по языковому признаку и разделения людей в зависимости от языка, на котором они общаются.
«Финансирование, отношение к людям, социальные программы - они для всех будут одинаковые, мы никогда не будем делить людей в зависимости от того, кто на каком языке говорит, и в каком регионе живет. Все люди одинаковые», - подчеркнул В.Янукович.
Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла Закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.
8 августа Президент Украины В.Янукович подписал данный закон, и 10 августа он вступил в силу.