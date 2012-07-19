Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил старший экономист представительства Всемирного банка в Украине Руслан Пионтковский на пресс-конференции в четверг, 19 июля. (Предыдущий прогноз ВБ был обнародован в декабре 2011 года).

"Мы пересматриваем наш прогноз с 2,5 до 2%", - сказал Р.Пионтковский.

Согласно прогнозу, номинальный ВВП Украины в текущем году составит 1,47 млрд грн, в 2013 г. – 1,65 млрд грн.

ВБ прогнозирует рост ВВП Украины на 2013 и 2014 гг., соответственно, на уровне 3,5% (декабрьский прогноз ВБ - 4%) и 4% (4%).

Также указывается, что Всемирный банк снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

ВБ прогнозирует отрицательное сальдо счета текущих операций Украины на протяжении ближайших трех лет. В процентном соотношении к ВВП дефицит составит в 2012 году – 6,9% (4,9%), в 2013 г. – 5,3% (4,2%), в 2014 г. – 5,5% (4,2%).

Как сообщал УНИАН, 18 июля на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что рост ВВП в Украине по итогам первого полугодия 2012 года, по данным на середину июля, составил 2,5%.

12 июня Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%.

С учетом сезонного фактора, в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года зафиксирован спад ВВП Украины на уровне 0,2%.

В Украине в июне 2012 года по сравнению с маем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против июня 2011 года - на 1,2%.

Инфляция в январе-июне 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,2%, с начала 2012 г. (июнь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,1%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

При этом МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Fitch Ratings ожидает, что рост реального ВВП Украины замедлится до 2,4% в 2012 г., но восстановится до 3,5% в 2013 г.

По прогнозам Standard & Poor`s, рост ВВП Украины в 2012 году составит 3,5%, инфляция - 6%.

Moody`s полагает, что рост ВВП Украины составит в 2012 году около 2,5-3%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.