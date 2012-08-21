Комитет ВР по вопросам свободы слова собирается на внеочередное заседание

Об этом УНИАН сообщил председатель комитета, народный депутат Украины Юрий Стець.

По его словам, к депутатам профильного комитета обратились журналисты телеканала «ТВi» с просьбой вмешаться в ситуацию относительно массовых отключений телеканала от сетей провайдеров программной услуги.

Поэтому председатель комитета призывает всех членов комитета, независимо от того, к каким политическим партиям они принадлежат, собраться завтра и обсудить этот вопрос.

«В стране сворачиваются все права и свободы, и мы не имеем права на это не реагировать», - отметил Ю.Стець.

Как уже сообщалось, в конце июля, почти одновременно со стартом избирательной кампании в Верховную Раду Украины, телеканал «ТВi» начал исчезать из кабельных сетей провайдеров программной услуги. Так, группа провайдеров, которые работают под торговой маркой Triolan, без какого-либо предупреждения прекратили предоставление своим абонентам доступа к каналу «ТВi». По состоянию на сегодняшний день предоставлять доступ своим абонентам к программной услуге и передачам телеканала «ТВi» уже прекратили двадцать четыре провайдера.