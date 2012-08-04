Украинская консульская служба в Неаполе подтверждает задержание Мельниченко

Об этом УНИАН сообщило в УСО МВД Украины.

«Итальянский Интерпол еще не направил нам официальное подтверждение задержания Мельниченко, однако украинское консульство в Неаполе этот факт подтверждает – что он (Мельниченко) действительно был задержан в рамках объявления его в международный розыск», - отметили в МВД, подчеркнув, что задержание еще не означает ареста.

В то же время, в МВД отметили, что украинское консульство сейчас не уточняет, когда именно и при каких обстоятельствах произошло задержание Н.Мельниченко.

Как сообщал УНИАН, бывший майор Управления государственной охраны Н.Мельниченко задержан вчера, 3 августа, в Италии – в аэропорту Неаполя. Об этом изданию «Левый берег» сообщил сам М.Мельниченко.

Он информировал, что был задержан по ордеру, выданному украинским Интерполом, сразу после прибытия рейса из Вашингтона. По словам Н.Мельниченко, он заявил о готовности пройти процедуру экстрадиции в Украину. После задержания Н.Мельниченко доставлен в эмиграционную тюрьму.

Справка УНИАН. В конце декабря 2011 года Печерский районный суд Киева признал законными постановления Генеральной прокуратуры от 2001 года о возбуждении уголовных дел против Н.Мельниченко.

16 февраля 2012 года стало известно, что Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Н.Мельниченко и его защиты, оставив в силе решение Печерского райсуда.