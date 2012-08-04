СМИ: В Италии арестовали экс-майора Мельниченко
10:45, 04 августа 2012Политика
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В аэропорту Неаполя был задержан экс-майор Государственной охраны Украины Николай Мельниченко.
Мельниченко отправили в тюрьму
Об этом LB.ua сообщил сам Мельниченко.
Экс-майор был задержан по ордеру, выданному украинским Интерполом, сразу после прибытия рейса из Вашингтона. По словам самого Мельниченко, он заявил о готовности пройти процедуру экстрадиции в Украину. В настоящее время он доставлен в эмиграционную тюрьму.
Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2011 года Печерский районный суд Киева признал законными постановления Генеральной прокуратуры от 2001 года о возбуждении уголовных дел против Н.Мельниченко.
16 февраля 2012 года стало известно, что Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Н.Мельниченко и его защиты, оставив в силе решение Печерского райсуда.
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