Мельниченко утверждает, что к его задержанию причастна итальянская мафия

Задержание экс-майора Государственной охраны Украины Николая Мельниченко именно в Италии стало возможным из-за связи действующей власти с итальянской мафией. Об этом гражданская жена Мельниченко Наталия Розинская заявила в эксклюзивном интервью ТСН.ua, сославшись на слова самого Мельниченко.

"Мельниченко свободно передвигается по всему миру, общается со многими людьми, но другие цивилизованные демократические страны не задерживали экс-майора", - говорит Розинская.

Розинская добавила, что Мельниченко готов к экстрадиции в Украину. Также Мельниченко может обнародовать новую секретную информацию, которая напрямую касается убийства Евгения Щербаня в 1996 году. Помимо прочего украинская журналистка и телеведущая сообщила, что готова вести за своего любимого "священную войну".

Напомним, в пятницу, 3 августа Николая Мельниченко Интерпол задержал в итальянском Неаполе.