Губернатор хочет поселить людей назад в аварийный дом после ремонта

21:33, 31 июля 2012
Политика
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Глава Волынской области уверяет: в доме можно будет жить, жители - другого мнения.

В результате обрушения тогда погибли два человека

В Луцке жители полуразрушенного дома боятся возвращаться в свои дома, которые волынский губернатор Борис Климчук обещает отремонтировать до Нового года. Большинство жителей аварийной пятиэтажки уже два месяца живут рядом с провалом, говорится в сюжете ТСН. Отселили людей только из близлежащих к обвалу квартир.

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Жители дома уже неоднократно обращались к губернатору с просьбой снести дом и дать им нормальное жилье за деньги, выделеленные Кабмином. Однако Климчук считает, что аварийный - не значит безнадежный, - отмечает издание. Губернатор уверяет, что уже через несколько месяцев в пятиэтажке проведут капитальный ремонт, и люди смогут там жить и дальше. "Эксперты, и это не одна комиссия, однозначно утверждают: дом подлежит дальнейшей эксплуатации, точка. Особенно то, что касается 3 и 4 подъездов, то вообще никаких вопросов нет", - уверяет председатель Волынской ОГА Борис Климчук.

Но выводы экспертов по-разному трактуют глава области и бывший глава Луцка Богдан Шиба, который встал на сторону жителей. "В первом предложении заключения эксперта написано: дом находится в аварийном состоянии, можно дальше не читать потому что действующее жилищное и гражданское законодательство говорит, что аварийные дома капитальному ремонту не подлежат", - отметил Шиба.

Последняя надежда на понимание руководителя области и жителей аварийного дома - собрание горисполкома, которое состоится в четверг, 2 августа. На нем должны решить: жить или не жить в квартирах на Ровенской, 109, и куда должны потратить 12 миллионов гривен из госбюджета.

Жители дома считают, что 12 млн грн, которые были выделены Кабинетом министров по результатам предварительной экспертизы на проведение аварийно-восстановительных работ, должны быть направлены на другие цели, а именно: на приобретение 48-ми квартир для жителей уцелевшей части дома.

В горсовете же придерживаются другого мнения. Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета, 12 млн грн были выделены Кабмином специально на проведение капремонта полуразрушенного дома, поэтому сейчас изменить целевое назначение средств невозможно.

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