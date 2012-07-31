В «Батькивщине» заявляют, что бунта не будет

Об этом говорится в заявлении Политсовета партии ВО «Батьківщина», переданном УНИАН.

В "Батьківщині" заверяют, что большинство партийцев с пониманием отнеслись к тому, что во имя единства оппозиции партия уступила места в списке в интересах политических партнеров.

"Но не будем скрывать, было очень обидно, как те люди, которые называли себя настоящими идейными оппозиционерами, оставили нашу политическую силу, как только не увидели себя в проходной части списка", - заявили в партии.

"Боимся, что таким поступком эти люди сами поставили на своей политический карьере крест", - допустили в "Батьківщині".

"С другой стороны, если для таких людей обесценена идея единения оппозиции, если им важно только попасть в следующий парламент - возможно и в самом деле от таких людей нужно очиститься как можно скорее", - говорится в заявлении.

*** 30 июля съезд Объединенной оппозиции «Батьківщина» утвердил список кандидатов на парламентские выборы, которые состоятся в октябре.

Сегодня, 31 июля, издание "Коммерсант-Украина" со ссылкой на свой источник в партии сообщило, что в партии "Батьківщина" назревает недовольство сформированными списками на парламентские выборы.

Как сообщает издание, народный депутат Сергей Мищенко, который вышел из фракции как только узнал, что в избирательном списке "Батьківщини" он под 142-м номером, что не гарантирует ему попадания в Верховную Раду VII созыва, оказался не единственным недовольным списком.

«В партии зреет бунт, - сообщил источник в «Батьківщині». - Есть информация о подготовке открытого съезда, на котором будет принято обращение к Юлии Тимошенко. Кроме того, есть те, кто готов выйти к прессе с информацией о перевороте в партии».