СМИ: Мартынюк по мажоритарке не ходок

Отметив, что Компартия будет настаивать на интеграции в Таможенный союз, ЕЭП и ЕврАзЭС, Петр Симоненко заявил, что возглавит избирательный список КПУ, и назвал его первую пятерку.

Кто же попал в необнародованную часть списка, было тайной.

Утверждение избирательного списка партии и списка кандидатов в мажоритарные округа проходило в закрытом режиме. Как удалось выяснить "Коммерсанту-Украина", во вторую пятерку вошли народные депутаты Игорь Алексеев, Валентин Матвеев и Евгений Мармазов (соответственно № 6, № 9 и № 10), глава Государственной таможенной службы (ГТС) Игорь Калетник (№ 7).

Также по списку №8 пойдет первый вице-спикер Адам Мартынюк.

Отметим, что ранее была информация, что Адам Иванович собирается баллотироваться по мажоритарному округу на Волыни, откуда он родом.

Как сообщал УНИАН, на Волыни избили активистов Общественного движения "Відсіч", которые в рамках кампании против языкового закона проводили информирование населения о том, почему нельзя голосовать за Адама Мартынюка на выборах.