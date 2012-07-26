Наливайченко подтвердил, что ушел к Кличко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.Наливайченко.

«Политика – командная игра. Находиться в политике без команды единомышленников нет никакого содержания. Партия Виталия Кличко «УДАР» - близка мне по духу и ценностям. Это партия новой генерации политиков, это партия моих единомышленников. Поэтому я приобщаюсь к этой динамической и перспективной политической силе», - сказал В.Наливайченко.

По словам политика, «в УДАРЕ я увидел стремление радикальных изменений в интересах граждан, стремление сломать хребет всей прогнившей системе коррупции и лжи. Именно поэтому я избрал УДАР».

«В парламенте мы консолидируем все здоровые патриотические силы и создадим проукраинское демократическое большинство, которое сможет отстранить узурпаторов и коррупционеров от власти и вернуть Украину гражданам», - уверен В.Наливайченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.Кличко заявило том, что В.Наливайченко присоединился к партии «УДАР».