Черновецкий «успокоил»: баллотироваться в депутаты не будет

Об этом он заявил в интервью газете “Сегодня” (№158 от 19 июля).

“Я в выборах мэра принимать участия не буду. Следующим мэром я вижу, конечно, человека, которому поверят киевляне: делового, с душой и сердцем. Не популиста, который заработал свой авторитет только словами и протестами и ничего абсолютно не предложил конструктивного. Не хочу явно за кого-то агитировать, поскольку своей агитацией, по известным причинам, могу больше навредить, чем помочь. Скажу только, что киевляне достойны жить в европейской столице, и они способны сделать правильный выбор”, - сказал Л.Черновецкий.

При этом он отметил, что выборы мэра Киева должны были быть в течение двух месяцев после его отставки (Л.Черновецкий 1 июня 2012 года написал заявление о досрочном сложении полномочий - УНИАН). По мнению Л.Черновецкого, этот вопрос перешел в политическую, неправовую сферу.

“И предсказывать теперь, когда они будут, не берусь. Все запуталось. Чтобы приблизить выборы, я ушел в отставку. И это моя принципиальная позиция”, - подчеркнул экс-мэр.

Также он сообщил, что не собирается баллотироваться и в народные депутаты на выборах, которые пройдут 28 октября.

“В украинской политике нет правил и нет доверия. Есть много зависти и конъюнктуры. Поэтому я не стану в этот раз баллотироваться в депутаты Верховной Рады (не потому, что боюсь проиграть, я пять раз выигрывал выборы, выиграл бы и сейчас), подожду, посмотрю на все со стороны, и если увижу, что меня не хватает в парламенте, выставлю свою кандидатуру в одном из мажоритарных округов. Но, если честно, в эту минуту даже не хочу думать об этом. Буду ждать «своего» времени. Но с политикой не расстаюсь. Внимательно слежу за всем, что происходит… Да и кто даст мне уйти из политики! Люди ждут моих оценок всего и вся. Я им интересен! И хотя в последние годы в прессе меня постоянно обливают грязью, время, поверьте, смоет ее всю без остатка. И произойдет это в ближайшие год-два. Вот тогда и поговорим о моих планах в политике”, - подчеркнул Л.Черновецкий.