Профсоюз и НСЖУ требуют от Януковича остановить уничтожение СМИ

Об этом говорится в совместном заявлении медийных организаций, сообщили УНИАН в НМПУ.

Обе медийные организации, являющиеся членами Международной федерации журналистов, квалифицируют давление на интернет-издание LB.ua и телеканал ТВi как намерение уничтожить независимые СМИ в Украине.

НМПУ и НСЖУ считают, что В.Янукович как глава государства должен встать на защиту LB.ua и TBi. Иначе он лично будет нести всю ответственность за уничтожение независимых СМИ в Украине, подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, 18 июля прокуратура Киева сообщила о возбуждении уголовного дела по результатам проверки по заявлению народного депутата Владимира Ландика о нарушении тайны переписки государственного деятеля. Речь идет о публикации sms-переписки депутата на ресурсе LB.ua в ноябре 2011 года. В статье размещены фото, на которых В.Ландик в сессионном зале парламента ведет СМС-переписку о судьбе своего сына, который тогда находился под судом по обвинению в избиении девушки.

5 июля В.Ландик обратился к прокурору Печерского района Киева с просьбой прекратить уголовное преследование журналистов LB.ua.

Но прокуратура все равно возбудила уголовное дело.

12 июля стало известно о возбуждении уголовного дела против руководителя телеканала ТВi Николая Княжицкого. Налоговые милиционеры обвиняют его в неуплате 3 млн грн в бюджет. Н.Княжицкий говорит, что суды по этому делу он уже выиграл, и он все налоги уплатил. Налоговая милиция начала проверку документации телеканала, хотя глава Государственной налоговой службы Александр Клименко еще в апреле подписал приказ о моратории на проверки СМИ перед выборами.