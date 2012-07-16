Власенко плеснули зеленкой в лицо

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел на территории больницы.

У С.Власенко полностью облиты зеленкой лицо и футболка.

Защитник подчеркнул, что видел человека, который его облил.

По его словам, это сделала молодая высокая темноволосая девушка лет 23-25.

В настоящее время сторонники Ю.Тимошенко, которые дежурят возле больницы, помогают ему отмыть лицо.

Как сообщал УНИАН, 13 июля вблизи этой же больницы неизвестный бросил в сторону автомобиля С.Власенко полулитровую бутылку из-под сока, наполненную зеленой жидкостью, похожей на зеленку.

Тогда бутылка не долетела до автомобиля и С.Власенко. Брызги от разлитой зеленки попали только на одного из журналистов, который в это время находился неподалеку.