В автомобиль Власенко запустили бутылкой с зеленкой
15:14, 13 июля 2012Политика
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В Харькове поблизости ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, где проходит лечение экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, в автомобиль ее защитника, народного депутата Украины Сергея Власенко неизвестный бросил бутылку с зеленкой.
Брызги от разлитой зеленки попали только на одного из журналистов
Как передает корреспондент УНИАН, неизвестный бросил полулитровую бутылку из-под сока, наполненную зеленой жидкостью, похожей на зеленку, через ограждение автомобильной стоянки вблизи проходной харьковской больницы, где стоял автомобиль, на котором приехал С.Власенко.
Бутылка не долетела до автомобиля и до С.Власенко, который стоял неподалеку.
Неизвестного мужчину, который бросил бутылку, никто из присутствующих журналистов и сам адвокат не успели разглядеть, поскольку он убежал.
Брызги от разлитой зеленки попали только на одного из журналистов, который в это время находился неподалеку.
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