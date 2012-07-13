В автомобиль Власенко запустили бутылкой с зеленкой

Как передает корреспондент УНИАН, неизвестный бросил полулитровую бутылку из-под сока, наполненную зеленой жидкостью, похожей на зеленку, через ограждение автомобильной стоянки вблизи проходной харьковской больницы, где стоял автомобиль, на котором приехал С.Власенко.

Бутылка не долетела до автомобиля и до С.Власенко, который стоял неподалеку.

Неизвестного мужчину, который бросил бутылку, никто из присутствующих журналистов и сам адвокат не успели разглядеть, поскольку он убежал.

Брызги от разлитой зеленки попали только на одного из журналистов, который в это время находился неподалеку.