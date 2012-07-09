Кириленко поражает «глубина политического падения Ющенко»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по словам В.Кириленко, «ни тогда, когда голодали политики, ни тогда, когда было силовое противостояние с «Беркутом», ни сейчас, когда эту эстафету переняла патриотическая молодежь, Ющенко ни разу не сказал слова поддержки и не присутствовал возле Украинского дома, если не считать украдкой поставленной подписи на каких-то столиках сбоку возле Украинского дома».

В.Кириленко заявил: «Нас всех поражает глубина политического падения Ющенко и его готовность обслуживать самые гадкие прихоти Банковой в борьбе против оппозиции. И это позорно».

Как сообщал УНИАН, В.Ющенко считает, что именно партия «Наша Украина» инициировала голодовкувозле Украинского дома.

В интервью газете «Коммерсантъ - Украина», отвечая на вопрос о том, что он не появился на акции протеста против принятия закона о принципах государственной языковой политики, В.Ющенко сказал: «А вы знаете, что в Украине живет 46 миллионов? И не все они попали к Украинскому дому. Есть десятки способов защитить свой язык. Мне, президенту Украины, намного эффективнее удается мобилизовать на защиту украинского языка вверенную мне политическую силу. Которая, кстати, инициировала голодовку протеста возле Украинского дома. И это тоже моя заслуга».