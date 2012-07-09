Ющенко считает акцию под Украинским домом своей заслугой

Председатель партии «Наша Украина» Виктор Ющенко считает, что именно «Наша Украина» инициировала голодовку у Украинского дома, но при этом сам не считает нужным принимать участия в акциях протеста.

В интервью газете «КомерсантЪ - Украина», отвечая на вопрос о том, что он не появился на акции протеста против принятия закона об основах государственной языковой политики, В.Ющенко сказал: «А вы знаете, что в Украине живет 46 миллионов? И не все они попали к Украинскому дому. Есть десятки способов защитить свой язык. Мне, президенту Украины, намного эффективнее удается мобилизовать на защиту украинского языка вверенную мне политическую силу. Которая, кстати, инициировала голодовку протеста у Украинского дома. И это тоже моя заслуга».

На вопрос о том, что если он намерен активизировать предвыборную кампанию, возможно, стоит участвовать и в основных акциях протеста, В.Ющенко ответил: «Не стоит».

«Знаете, какова была цель людей, которые там стояли? Кстати, многие из них - русскоязычные. А некоторые даже украиноязычные, у которых дети и трех слов по-украински не свяжут. Но они были там и попали у вас в хороший список. Хотя они пришли туда, чтобы вас использовать! Конвертировать свою активность в обманутые голоса», - заявил он.

По словам В.Ющенко, не нужно политизировать процесс, «конвертировать честные усилия людей в гадкий политический проект».

«Кстати, помните, как это было на налоговом Майдане? Люди тогда сумели сказать: дорогие партийцы, не надо использовать нас, как котят. И они протестовали без политической поддержки», - подчеркнул В.Ющенко.

Говоря о выходе из ситуации, сложившейся после голосования за языковой закон, он отметил, что «есть много рычагов, которые могут привести к тому, чтобы этот закон не вышел в свет».

«Сейчас мы на первой ступени - нам нужно сделать все для того, чтобы та позиция, которую задекларировал спикер Владимир Литвин (отказался подписывать закон), была сохранена. И если это удастся, то это будет самым значительным поступком Литвина за все годы его каденций. Я понимаю, что по многим пунктам Литвин может зависеть от власти, но я хотел бы, чтобы давление на него не сработало. Это по достоинству оценят в будущем», - подчеркнул В.Ющенко.

По его словам, если это не удастся, «и мы окажемся на второй ступени, когда закон пойдет на подпись Президенту, нужно будет все сделать, чтобы у президента были аргументы для ветирования». Он считает, что «глава государства в этом случае окажется в сложной ситуации».

В.Ющенко подчеркнул, что «при любом его решении какая-то часть страны покажет ему желтую карточку - в любом случае его решение вызовет противостояние среди нации». «Поэтому нежелательно, чтобы этот документ доходил до президентской Администрации, это только усложнит ситуацию. Но если такое случится, Президенту следует ветировать его и предложить парламенту мораторий на языковой вопрос до выборов. А если закон все же будет подписан, останется третья ступень - Конституционный Суд», - сказал В.Ющенко.