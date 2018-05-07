Политики остались с интересом, украинцы – с языком

Одного заявления «регионала» Михаила Чечетова после голосования за злополучный закон «Развели оппозицию, как котят» достаточно, чтобы понимать, что парламентское большинство готовилось к проталкиванию необходимого для Партии регионов документа. Логика партии власти понятна – ей намного проще после его принятия говорить разочарованным в своих избранниках жителям своего юго-восточного электорального заповедника «пацан сказал – пацан сделал». Очевидно, что на общепонятном жителям Донбасса и Крыма русском языке. Найти русскоязычного гражданина, права которого ущемляют в Украине, практически невозможно. Но политическая целесообразность не первый раз берет верх над элементарной логикой в наших реалиях.

Пара слов о самой процедуре голосования: Верховная Рада – достаточно закрытый клуб, в которой секретов – Литвин наплакал в мамин рушнык. Тем более, если организовывается серьезное голосование, расписываются роли и созываются слуги народа. Поэтому утверждать, будто оппозиция пребывала в счастливом неведении относительно планов своих оппонентов – это, как минимум, считать недалекими своих сограждан. Действия объединенной оппозиции подтверждают, что она взяла на вооружение принцип «Чем хуже – тем лучше». Власть и ее противники весьма активно используют разнообразные идеологические маркеры для определения своих избирателей – так интенсивно рисуют маленькие дети, которым впервые в руки попадают фломастеры. Поэтому «языковое обострение» было объективно выгодно и власти, и оппозиции – оно позволяет набирать рейтинговые очки, не предлагая путей решения по-настоящему важных проблем.

Акция протеста возле Украинского дома напрашивалась сама собой в свете предстоящей пресс-конференции Януковича. И Вячеслав Кириленко, ветеран «революции на граните», быстро сообразил, что делать. К авангарду голодающих подтянулись более бодрые соратники, которые отказываться от приема пищи не собирались. Не секрет, что перед президентом силовики пытаются прогнуться. Отсутствие серьезно пострадавших в сегодняшней толкотне возле бывшего музея Ленина – один из немногих позитивных моментов очень жаркого начала украинского политического июля. Кстати, ВО «Свобода», которая после принятия языкового закона получила неплохой шанс пройти в будущий созыв Верховной Рады, всячески пыталась показать перед своим электоральным ядром, что готова отстаивать позиции украинского языка, не щадя живота своего. Избиратели на Западной Украине хорошо это прочувствовали, наблюдая за акциями «свободовцев» не столько в Киеве, сколько в тамошних областных центрах.

Перед Украинским домом за сутки с хвостиком промелькнуло немало политиков.

Арсений Яценюк с ходу вживается в роль лидера оппозиции, делая заявления, свидетельствующие о его избыточной радикализации. Одна готовность вести переговоры с Януковичем только в прямом эфире украинских телеканалов многого стоит. Как и «оговорочка по Фрейду» - готовность проводить досрочные парламентские и президентские выборы. О местонахождении Юлии Тимошенко не забыли, Арсений Петрович?

Главный «свободовец» Олег Тягныбок выступал в своем репертуаре «защитника всего украинского», «настоящий полковник» Анатолий Гриценко, пусть и без камуфляжа, вел себя по-генеральски – словно начальник Генерального штаба перед ответственным сражением. Виталий Кличко, защищающий украинский язык, выглядит несколько неестественно, от него ожидают удара – не партии, а действия – во время противостояния с милиционерами. Мельтешение отдельных персонажей на площадке перед Украинским домом позволяет предположить, что процесс формирования списков объединенной оппозиции все еще продолжается – много было нарочито-показного.

Удивил ли Владимир Литвин, объявивший коллегам-парламентариям о своем желании уйти в отставку? И да, и нет. Владимир Михайлович еще 10 лет назад, после двух недель позора новобранца в спикерском кресле, досконально изучил парламентский регламент. Сегодня его нормы предполагают участие в тайном голосовании за отставку спикера не менее 300 депутатов, которые должны взять бюллетени, и не менее 226 – выдать «черную метку» председателю. Спешно принятая поправка об упрощении процедуры увольнения главы законодательного органа пока не вступила в силу – Литвин все еще председатель Верховной Рады, и без его визы она не заработает. Понятно стремление Владимира Михайловича не пачкаться автографом под «языковым законом», но как пояснить позицию фракции Народной партии, в едином порыве отдавшей за него свои голоса? Заявления «прозревших» парламентариев – свист в пользу бедных, поскольку ни к какому результату привести не могут.

Кстати, о президенте. Позиции Виктора Януковича вряд ли стали менее устойчивыми от парламентского кризиса – не будем выдавать желаемое оппозиционерами за действительное. Виктор Федорович даже намекнул на роспуск Верховной Рады – понятно, что такая проба расширенных полномочий тешит президентское самолюбие. Скорее всего, Янукович попытается формально оставаться над схваткой, стремясь сохранить у своих избирателей иллюзию «веры в доброго царя». После завершения Евро-2012 и до нового оживления политической жизни в Европе осенью Янукович может и не предпринимать активных действий.

Намеки Николая Азарова на «прогресс» в газовом вопросе с Россией выглядят неуклюжей попыткой выдать желаемое за действительное. В Кремле охотно приветствуют любое действие, направленное на созидание «русского мира» на постсоветском пространстве, но за такую «мелочь» сбрасывать цены не станут. Куда вероятнее, что в Москве ждут очередного удара экономического кризиса, чтобы заполучить Украину оптом.

И еще одно наблюдение: события в парламенте в среду подтвердили, что учение о базисе-экономике и надстройке-политике верно. Обратите внимание, сколь единодушно парламентарии «пошалили» с государственными закупками, выделили почти миллиард гривен (!) на оснащение участков для голосования вэб-камерами (привет российскому опыту и Николаю Азарову, несколько месяцев назад утверждавшему, что денег на это нет), согласились одолжить 3 миллиарда долларов у Китая под реализацию аграрных проблем. Так что некоторые экономические проблемы отдельных граждан, судя по всему, решены всерьез и надолго. Остальным украинцам – нам с вами – в это время предложили яркую картинку противостояния в стилистике «борьбы нанайских мальчиков». Продолжение следует…