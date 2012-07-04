Гриценко: Семь нардепов слышали, как Литвин обещал не подписывать «языковой» закон

Заявление пресс-службы спикера о том, что Литвин не обещал не подписывать закон о языке, противоречит словам самого Литвина. Об этом во время прямого эфира на ТВi заявил лидер «Гражданской позиции» (Объединенная оппозиция «За Батькивщину!") Анатолий Гриценко, сообщает его пресс-служба.

Он сообщил, что сегодня на встрече с Литвином присутствовали семь депутатов от оппозиции: сам Гриценко, Кожемякин, Томенко, Яценюк, Мартыненко, Шевченко и Князевич.

«Литвин сказал буквально: я не подпишу этот закон ни при каких условиях. Эти слова после того, как мы вышли, обнародовал Яценюк. Семь человек слышали слова Литвина и могут их подтвердить», - заявил Гриценко.

Отвечая на вопрос, почему Литвин изменил свою позицию, Гриценко предположил, что на спикера могли «надавить».

«Мы знаем, что как только Литвин что-то делает самостоятельно, сразу какой-то Пукач или еще кто-то дает интервью - и Литвин занимает другую позицию», - добавил Гриценко.

Комментируя саму встречу, он сообщил, что Литвин лежал под капельницей и выглядел действительно больным:

«Было видно, что отказ от спикерства - то для него был душевный удар, это было очевидно. Где-то по-человечески было его жалко, хотя в политическом плане есть свое отношение к Литвину».

По словам Гриценко, Литвин заявил оппозиционерам, что его самого обманули.

«Он сказал, что его пригласил президент на заседание Гуманитарного совета, на которое никогда раньше не приглашал. И на этом заседании он был с 14:30 до 20:30. О принятии закона узнал из записки, которую ему принесли. И это его сильно возмутило. А потом, как он говорит, сильно возмутилась куча депутатов из фракции Литвина, которые были в округах, не хотели голосовать за этот закон, а их карточки сработали. А потом фракция Литвина вообще сказала, что они не поняли, за что голосовали, потому что думали, что не за закон, а за включение к рассмотрению. Но в это я не верю», - рассказал Гриценко.

Лидер «Гражданской позиции» констатировал, что у Литвина сейчас есть выбор: или остановить нарушение закона, или стать соучастником нарушения закона.