Томенко думает, что регионалы хотят напугать Литвина и выбрать своего спикера

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил заместитель председателя ВР, один из лидеров партии “Батькивщина” Николай Томенко.

“Такое предложение можно рассматривать и как тактический, и как стратегический план власти”, - сказал он.

Тактический план, по словам Н.Томенко, можно рассматривать как инструмент неформального давления на действующего председателя ВР Владимира Литвина, поскольку вполне очевидно, что накануне избирательной кампании есть разногласия внутри парламентского большинства.

“В период выборов они вообще станут очевидными, и для того, чтобы иметь инструмент влияния на председателя Верховной Рады, предлагаются такие изменения”, - сказал Н.Томенко.

Стратегический план, добавил он, разработан из-за того, что власть прекрасно понимает, что максимум, который она наберет на выборах, будет составлять 226 депутатов, и то за счет перетягивания на свою сторону мажоритарных кандидатов. “Поэтому норма о тайном голосовании бюллетенями может не дать, даже путем давления на отдельных депутатов, сформировать большинство и избрать своего руководителя парламента”, - сказал Н.Томенко.

По его словам, при открытом голосовании, путем давления на некоторых депутатов, можно воспользоваться их карточками и разово набрать 226 голосов.

“Этот законопроект, который является продуктом избирательного штаба Партии регионов, скорее всего, говорит о неуверенности Партии регионов в своих теперешних партнерах и опасении в новом парламенте не сформировать большинство и потерять контроль над ВР”, - сказал вице-спикер.

Он также не исключил, что впоследствии нынешнее большинство вообще может предложить отменить тайное голосование и при принятии решений за другие вопросы. “Тогда это полностью превратит парламент в филиал Администрации Президента. Тайное голосование бюллетенями, присущее европейской демократии, дает более высокую степень защищенности как конкретному должностному лицу, так и самому представительскому институту”, - сказал Н.Томенко.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Владислав Забарский (фракция Партии регионов) внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона, которым предусматривается изменить порядок избрания председателя ВР и отзыва его с должности, установив, что соответствующие решения принимаются открытым поименным голосованием большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

На сегодня, в соответствии с Регламентом ВР, решение относительно кандидатур на должность председателя Верховной Рады принимается тайным голосованием путем подачи бюллетеней.

Законопроектом предлагается отменить ныне действующую норму Регламента, в соответствии с которой избранным председателем парламента считается кандидат на должность, который получил большинство голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, если бюллетени для тайного голосования получили не менее двух третей народных депутатов от их фактической численности.

Также предлагается усовершенствовать процедуру принятия парламентом решения об отзыве первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады, а также ввести возможность одновременного избрания председателя ВР.