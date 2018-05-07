Вехи недели. Евро завершен, Россия жмет на газ, Ющенко верит в свою счастливую звезду

Прощай, Евро

Феерией в исполнении «Красной фурии» завершился чемпионат Европы по футболу. Украина доказала, что способна принимать на своих стадионах соревнования такого класса. Теперь предстоит использовать «в мирных целях» транспортную инфраструктуру, чтобы не повторить «подвиг» Греции с проведением Олимпиады.

Признанный лидер европейских критиков нашей страны Ангела Меркель была лишена из-за поражения сборной Германии в полуфинале необходимости решать, приезжать или нет на киевский финал. В ВИП-ложах в первое воскресенье июля оказалось достаточно президентов и премьеров, включая Александра Лукашенко, чтобы Виктор Янукович на предстоящей итоговой пресс-конференции заявил, что никакой международной изоляции и вовсе не было. Вольно или невольно Виктору Федоровичу подыграли наблюдатели Мониторингового комитета ПАСЕ: Майлис Репс и Мариэтта Пурбе-Лундин полагают, что признавать парламентские выборы априори недемократичными, если в них не примут некоторые лидеры оппозиции, нельзя.

Хранилища Миллера

Зато в отношениях с Россией Украине никак не выходит нащупать подходящую тональность. Виктор Янукович собирался обсудить газовую проблему с российским премьером Дмитрием Медведевым, но тот ушел от разговора на энергетические темы, продолжая продвигать перспективы «правильной» интеграции. Официальному Киеву после заявления Николая Азарова об отсутствии претензий к российскому руководству относительно газовых контрактов нечего предъявить Москве. Козырей нет, а кичиться собственными экономическими проблемами не хочется.

Неслучайно основную тяжесть очередного принуждения Украины к газовому миру взял на себя председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. У этого господина очевидный карт-бланш от Владимира Путина, поэтому шеф российской энергетической монополии рад стараться. Он не только дезавуировал заявление украинского министра топлива и энергетики Юрия Бойко о будущем снижении объемов поставок газа нашей стране, но и целенаправленно беспокоится о недостаточной заполненности украинских подземных хранилищ газа. Миллер (вряд ли по доброте душевной) даже предлагает дополнительное финансирование для закачивания в них «голубого золота». Дело в том, что ПХГ являются ключевым элементом украинской газотранспортной системы, без них она просто труба. Поэтому «Газпром» стремится всяческими способами установить над ними контроль, сосредоточившись сегодня на зондировании ситуации.

Тимошенко в прикупе

Интересно, предлагали ли российские руководители украинским коллегам освободить Юлию Тимошенко в обмен на снижение цены газа, понятное дело, что под благовидным предлогом? Ее пребывание за решеткой вряд ли соответствует интересам Владимира Путина, с которым Юлия Владимировна легко находила общий язык. Но пока украинские суды не спешат ни форсировать рассмотрение дела об уклонении от уплаты налогов в корпорации ЕЭСУ, ни рассматривать кассацию на приговор по «газовому делу», фигурантом которых она является. Тимошенко же наотрез отказывается подпускать к себе украинских врачей и судебно-медицинских экспертов.

Но куда большую опасность, чем люди в белых халатах, для Юлии Владимировны представляют ее соратники по объединенной оппозиции. Те быстро свыклись с мыслью, что пребывание Тимошенко за решеткой выгодно всем. Отмечу, что КМИС уже провел социологический опрос, в котором Юлия Владимировна не фигурировала по причине отбывания наказания. Это обстоятельство сразу вывело на вторую позицию в президентском рейтинге Арсения Яценюка, для которого такой расклад – настоящий бальзам на измученную оппозиционностью душу. О Тимошенко больше говорят в европейских кулуарах, где о ней напоминает верный Григорий Немыря, чем в украинской политической тусовке.

Иллюзии Ющенко

Тем временем Виктор Ющенко выразил намерение вернуться в большую политику. Лидер «Нашей Украины» - политической силы, давно пережившей свой расцвет и не желающей увядать, заявил, что способен привести в будущую Верховную Раду патриотическую силу, которую создадут три десятка общественных организаций и пара тройка партий. Заявление Виктора Андреевича о готовности быть 88-м в списке напоминает политическое кокетство, подобными обещаниями он мог разбрасываться 10 лет назад, во времена нарастания популярности. Рекордсмен Европы по падению популярности во время работы президентом должен решать другие задачи.

Ему придется постараться, чтобы не только сформировать «Украинскую правицу», но и избежать клейма «соратник Януковича». Живя на государственной даче и выводя партию на электоральное поле, где доминирует оппозиция, это будет сделать непросто.

Евгений Магда