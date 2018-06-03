Вехи недели. Янукович занялся Конституцией, оппозиция получила полковника, Тимошенко пошла на поправку

В поисках оптимальной редакции

Виктор Янукович оказался последовательным в своем стремлении изменить Конституцию. Показательно, что в первом заседании Конституционной Ассамблеи приняли участие не только действующий глава государства, но и все его предшественники. Виктор Федорович во вступительном слове ограничился общедемократическими конструкциями, призвав написать Основной Закон, позволяющий Украине стать эффективнее и лучше. Возглавивший Ассамблею Леонид Кравчук всячески пытается подчеркнуть, что с Банковой не будут указывать направления работы «конституционных мудрецов». Представители оппозиции этому тезису не верят изначально, ну а мы с вами узнаем об окончательном результате приблизительно в 2014 году, когда Конституционная Ассамблея передаст свои наработки на рассмотрение президента.

Соратники Виктора Януковича по партии уже видят необходимое направление улучшения Конституции: Вадим Колесниченко и Александр Ефремов пообещали добиваться придания русскому языку статуса государственного. За четыре месяца до парламентских выборов этих парламентариев мало интересует, что упомянутая тема не только не входит в список приоритетных проблем страны, но и способна разрушить единство Украины. Языковой зуд Партии регионов с каждым днем становится все сильнее и неприятнее для государства, ведь если партия власти замыкается на заведомо гнилых вопросах, то с решением экономических проблем дела у нее обстоят плохо. Но «регионалы» с настойчивостью, достойной лучшего применения, имитируют выполнение предвыборных обещаний.

Полковник вернулся к своим

Тем временем объединенная оппозиция получила пополнение: в ее состав после продолжительных переговоров вернулся Анатолий Гриценко. Судя по всему, лидера «Гражданской позиции» решили запустить в список, дабы с его помощью выдавить лишних и нелояльных руководству развернутой «Батькивщины» оппозиционеров. Анатолий Степанович совместил свое возвращение в ряды противников «бульдозера Януковича» подписанием обещания не допустить недостойных в будущий согласованный список кандидатов. Если к заявленным спискам подойти слишком серьезно, то оппозиционеры рискуют не набрать необходимого количества претендентов на депутатский мандат. Ритуальные танцы оппозиционеров вокруг персонального голосования выглядят попыткой провести смотр фракционных рядов на предмет тех, кто не достоин места в будущем предвыборном списке.

Есть и еще один момент: Гриценко зимой вел неудачные переговоры с Виталием Кличко, рост популярности которого представляет реальную угрозу для объединенной оппозиции. Не исключено, что теперь Анатолий Степанович как опытный аналитик разработает программу действий, позволяющую отправить лидера «УДАРа» в политический нокдаун. Складывающиеся условия для парламентской кампании заставят претендентов на победу обходиться без сантиментов. Кличко же старательно радикализируется, пытаясь оседлать протестные настроения: только на минувшей неделе он предположил, что власть может ликвидировать должность столичного мэра, и не исключил попадания Виктора Януковича на скамью подсудимых.

Тимошенко выздоравливает

Лидер «Батькивщины» в ближайшее время не попадет в зал суда – ей не рекомендуют покидать пределы больничной палаты немецкие врачи, дабы не сломать позитивную динамику выздоровления. Накануне возможного приезда канцлера Меркель на финальный матч Евро-2012 украинская власть будет демонстративно прислушиваться к их советам. Почему бы и нет – если верить первому заместителю генерального прокурора Ренату Кузьмину, то запаса уголовных дел против экс-премьера хватит не только на нынешнее, но и на следующее поколение европейских политиков. Ренат Равильевич не скрывает персонализированного отношения к Юлии Тимошенко, подчеркнув, что та не является честным политиком.

Защищать честь подзащитной бросился Сергей Власенко, пообещавший подавать иски за рубежом, чтобы отстоять доброе имя Тимошенко от нападок Януковича и его свиты. Особые надежды он возлагает на решение Европейского суда по правам человека, который рассмотрит дело Тимошенко через два месяца, 28 августа. Пока же Юлии Владимировне стоит попытаться восстановить управление партией: ставшая платформой для объединенной оппозиции «Батькивщина» теряет признаки «партии Тимошенко».