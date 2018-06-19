Елена Лукаш: моя бабушка за Януковича не промахнется

Первый заместитель министра Кабинета министров Елена Лукаш отвечает на вопросы УНИАН Впервые о Елене Лукаш услышали в 2004 году, когда она в качестве адвоката защищала кандидата в Президенты Виктора Януковича. Это был изнуряющий марафон, выдерживали который не все. А сама Партия Регионов переживала не лучшие дни: на улицах Киева митинговали сотни тысяч сторонников Ющенко, на фоне которых горстки брошенных в столицу шахтеров смотрелись, мягко говоря, нелепо. Многие регионалы не выдерживали, уходили, даже убегали из партии. Но Лукаш боролась, и оранжевые за это ее, мягко говоря, ненавидели. При этом многие из них признавали за ней беспримерные бойцовские качества.

Меня же с Еленой Леонидовной свела судьба. Редактор на планерке предложил сходить мне к некой гадалке Ирине и попросить приворожить девушку высокого полета. Выбор пал на первого заместителя министра Кабинета министров Лукаш. В результате вышла статья «Как я сходил к гадалке и разлюбил Елену Лукаш» . В ней рассказывалось о том, как я посетил гадалку, которой рассказал, какая у нас была с Леночкой любовь, и как эту любовь разбил коварный Ярослав Мендусь (тоже назначенная жертва). Имен, правда, Ирине не называл. Гадалка сказала, что готова приворожить Леночку обратно и попросила тысячу двести гривен за свои услуги. «Елена Лукаш, конечно, видная дама, но тысяча двести гривен – это уже слишком за счастье с ней. Я закрыл на мгновенье глаза и образно закатал на астральном теле знахарки губу, пристегнув ее под носом маленькой малиновой кнопочкой», - так заканчивалась статья.

Статья имела резонанс. Через своих людей Лукаш попросила позвонить ей. Мы ожидали нравоучений, но услышали в трубку: «Я так хохотала!»

И вот я стою под Кабмином, как влюбленный, с цветами.

БАБУШКА ЗА ЯНУКОВИЧА НЕ ПРОМАХНЕТСЯ - Мое начальство в целом хорошо оценивает работу сайта УНИАН. Все, говорит, правильно, статьи серьезные, только одна «желтая». О Лукаш. Вот так, пиши, старайся, а тебе: только одна статья «желтая», - начал я разговор.

- Делай во что веришь и будь что будет.

- Да, Вы, наверное, так и поступаете. Я вот тут написал о Вас кое-что: "Впервые о Елене Лукаш услышали в 2004 году... (цитирую начало статьи) Но Лукаш боролась, и оранжевые за это ее, мягко говоря, ненавидели".

- Ну, в целом так и было.

- Поставлю-ка я это во врез статьи. Представляете, какой постмодерн, прости Господи. А что Вы там пишете у себя в компьютере?

- Форму бланка заявления для моей бабушки о том, чтобы в связи неспособностью самостоятельно передвигаться ей обеспечили возможность голосовать на дому.

- Подготовка к выборам идет полным ходом. А где живет бабушка?

- В Северодонецке. Боевая бабушка. Когда проходил третий тур выборов, у нее возникли правовые сложности с голосованием по месту пребывания. Но бабушку это не смутило. Она попросила мужчин вынести ее на стульчике, дотащить до участка, где и проголосовала.

- Да я вижу, вы в роду все такие. Сколько бабушке лет?

- Около девяноста. Но при хорошем свете она нитку в ушко иголки вдевает.

- Так что напротив четвертого номера в бюллетене не промахнется.

- Ага. Только бы пришли домой с урной. Но если не придут… я свою бабушку знаю.

- Хорошо. Расскажите о себе, Вы тоже из Северодонецка?

- Я родилась в Рыбнице, это в Приднестровье. А жила все время в Северодонецке, где у меня до сих пор живут бабушка, папа, мама. Родители приехали в этот город по распределению при Союзе. Северодонецк тогда был городом химическим центром Украины, местом, где собирали перспективных специалистов со всей страны. Они пережили восторг, увидев этот город, в котором огромное количество розовых кустов, где молодым специалистам сразу давали квартиры.

Я - СКОРПИОН, НО ЭТО НЕ ЧУВСТВУЕТСЯ

- А под каким знаком Зодиака вы родились?

- Я Скорпион.

- Чувствуется?

- Нет, не чувствуется. Единственное, что у меня всегда возникала по-хорошему светлая зависть, потому что кто-то может справлять день рождения, когда свежая зелень, помидоры, солнце. А на мой день рождения всегда идет небольшой дождь или снег.

- Можете мне завидовать: я родился в августе. А где Вы учились, в Донецке?

- Училась в Киеве. Потом работала, попала в команду Партии регионов.

- Был какой-то момент, когда Вы поняли, что хотите стать тем, кем стали, или… еще больше?

- Ключевого момента, когда я бы такое поняла, не было. Я просто работала, и все сложилось именно так.

- Есть ощущение, что Вас кто-то ведет по жизни.

- На самом деле я верю в закон притяжения: все, что мы имеем, мы к себе притянули сами. Закон притяжения действует не только на физическом, но и на метафизическом уровне. И каждый из нас делает себя сам. Исходя из этого, можно сказать, что я это сама к себе привлекла, следовательно, сама так хотела.

- Как Вам здесь работается, в Кабмине? Здесь все так официально – не смущает?

- Да нет.

- А как Вы относитесь к постоянным митингам под КМУ? (С улицы слышны крики, какие-то люди кричат, стучат пустыми бутылками).

- Как к фону. Вообще, начиная с 2004 года, если я не слышу барабанов, не вижу флагов, то чувствую себя даже неуютно.

- Вы каждый день идете на работу мимо этих людей. К Вам лично были с их стороны претензии?

- Да они же не понимают, за что митингуют. Поэтому и нет никаких вопросов. Вот сегодня я приехала на работу в восемь утра: они уже стояли, но они даже ничего не кричали, так как им не подвезли плакаты. Сейчас уже плакаты подвезли – они знают, что кричать. А иногда я вижу одни и те же лица в разных акциях. Это массовка, люди зарабатывают, и я с пониманием отношусь к этому.

- Но даже если их кто-то сюда посылает, это все равно свидетельствует о каких-то объективных проблемах.

- У нас существует такой порядок. Если вы пришли под окна Кабмина, сообщите ваши требования, которые мы регистрируем в Секретариате. Каждый руководитель, в том числе я, оповещается, зачем пришли сюда протестующие. И если человек действительно хочет получить помощь, которую реально оказать на уровне Кабинета Министров, она ему оказывается. Например, здесь митинговала одна девушка, которая не могла поступить в некое учебное заведение. Народные депутаты, которые ходили мимо, созвонились с его ректором, и помогли ей поступить, поразившись ее напористости.

- Она оспаривала результаты экзаменов?

- Нет, она просто не поступила в вуз, но очень хотела. Сейчас мы знаем, что тут стоят не шахтеры, а наемники, но если мы узнаем, что пришли шахтеры, и у них есть реальная проблема и они принесут нам реальные документы, то мы рассмотрим их требования.

- А где сложнее работать, здесь или в здании через дорогу?

- Это очень разные вещи. В Верховной Раде - свобода маневра, здесь - жесткие рамки закона, дисциплина строжайшая. Депутат, отработав достаточно длительное время в округе, может приехать и отлежаться день-два. У госслужащего такой возможности нет. В первые месяцы мне казалось, что Верховная Рада - это курорт по сравнению с Кабмином.

О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЫБОРОВ

- Кстати, о курорте. Через неделю Вы снова станете депутатом. Хотя… а могут выборы отменить?

- Законом не предусмотрена возможность признания недействительным выборов в Украине и на уровне округов Украины. Единственная возможность признать голосование недействительным есть на уровне участковой избирательной комиссии. Это то, что касается закона, но, к сожалению, с 2004 года закон у нас применяется очень избирательно, и только в пользу наших политических оппонентов. Политическая сила, за которую призывает голосовать Президент, резко теряет рейтинг, а другая оранжевая сила, заинтересованная в максимальном количестве мандатов, непосредственно связана с судебной системой, в частности, депутат пятого созыва Василий Онопенко возглавляет Верховный суд. И потому я не исключаю манипуляций законодательством и коррекцией результатов голосования.

- Откуда такая уверенность?

- Я хочу привести только два судебных примера. Первое: это когда три судьи Печерского районного суда в своем определении прекратили полномочия Верховной Рады Украины и ввели в действие Закон о выборах. И второй пример. Когда судьи окружного административного суда разрешили слесарям ЖЭКа удостоверять факт временной невозможности передвижения гражданам Украины. Я хочу спросить только одно, и это уже не для наших политиков и не для наших юристов, а для международной общественности. Как вы оцениваете тот факт, что с 2004 года политическая сила, за которую агитирует Президент, не проиграла ни одного судебного процесса? Если она истец, иск всегда удовлетворен, если она ответчик, иск оставлен без рассмотрения или в иске отказано. Выводы делайте сами.

- Так что может быть в результате выборов?

- Я не исключаю возможности судебной коррекции сегодняшней оппозицией результатов выборов с учетом того, что происходило. С учетом кадровых ротаций, с учетом уничтоженных конституционных органов, Конституционного суда, Высшего совета юстиции, парализованной Генеральной прокуратуры, незаконной нездоровой активности Службы безопасности Украины и т. д.

ПРЕМЬЕР – СТРОГ, ОТ ПРЕЗИДЕНТА – ГНЕТУЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

- А часто Вы встречаетесь с премьером?

- Почти ежедневно.

- Что можете о нем сказать?

- Он очень внимателен к сотрудникам, а то, что касается правового сопровождения, то внимателен втройне.

- Строг?

- Но справедлив.

- Так все-таки...Через неделю Вы снова становитесь народным депутатом. Останетесь на "курорте" ВР или опять в «ссылку» Кабмина?

- Не знаю. Начиная с 2004 года, мне что-то прогнозировать очень тяжело. Происходящие события неподвластны ни здравому смыслу, ни логике. И что будет дальше, я не знаю. Я не чувствую этих выборов – посмотрите, как вяло они идут. И потому изначально искусственность происходящего чувствуется во всем и не дает возможности делать какие-то прогнозы. Я не представляю, как Президент, забыв о собственном статусе, о своих обещаниях, снимается в роликах, агитирует…

- Вы с ним общались?

- Встречалась в рамках переговориады 2006 года.

- Ну?

- Некоторые вещи меня на этой встрече потрясли очень сильно.

- Какие именно?

- Я бы не хотела о них говорить.

- А какое впечатление от него в целом?

- Гнетущее. А вообще слишком много в последнее время происходит непонятного, иррационального. Ненормально то, что мы живем по пословице: войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.

- Но ведь в 2004-ом было куда меньше стабильности, с точки зрения вашей силы.

- Я помню день инаугурации Президента, я тогда подумала: ну, наконец-то этот боевой этап закончился. Ничего страшного не произошло, будем продолжать бороться за ВР. Помню обещания, которые давал Президент, - о справедливом суде, высоком материальном состоянии людей и т. д., о миллионе рабочих мест… Я подумала: оранжевые взяли на себя такие большие обязательства, что не смогут их не исполнять. И я подумала: это ведь не плохо. Но уже через месяц произошло такое, что я забыла обо всем. И только через полгода я вспомнила то зимнее утро инаугурации и подумала: как такое может быть? Как так можно отвернуться от людей?

- Согласны, что в Партии регионов не хватает говорящих голов, ярких ораторов?

- Мне хотелось бы, чтобы их было больше, с одной стороны. С другой – в партиях оппонентов очень много говорящих голов. Но, честно говоря, после того, как я их слушаю, мне становится очень странно. Зная этих людей, можно сказать: иногда лучше жевать, чем говорить. И зная наших оппонентов, скажу: меня уже не смущает не очень большое количество ораторов в нашей партии.

- С кем из оппонентов Вы поддерживаете хорошие отношения?

- Это Андрей Портнов, БЮТ. Прекрасный специалист в юридических вопросах. Искренне приятие вызывает Сергей Головатый.

КАБМИН И ЖЕНЩИНЫ

- Почему в первой сотне вашей партии всего четыре женщины?

- Знаете, никогда не задумывалась над этим вопросом. Но думаю, у женщин нашей партии еще все впереди.

- Почему нет ни одной в Кабмине?

- А я и не припоминаю огромного количества женщин и в других составах правительства. Я уверена, что женщины смогут занимать посты, но знаете, я могу по себе сказать. Те требования, которые ставит жизнь на этих постах, настолько сложные и требующие работы двадцати четырех часов в сутки, что не каждая женщина сможет отказаться от своего назначения полностью и полностью отдаться подобной работе.

- Примеряли ли Вы на себя место министра юстиции?

- Я объективно оцениваю свои возможности, свой возраст, свою подготовку. Я достаточно амбициозный человек, но сто процентов уверена, что мне еще много нужно работать над собой, чтобы возглавить какое-то министерство.

- Ваша партия критиковала оранжевых за то, что они разводят кумовство, но со стороны ПР тоже наблюдается подобное. Достаточно вспомнить, что Ваша сестра Татьяна работает в ЦИКе. Как Вы к этому относитесь?

- Совершенно нормально. Специалисты должны занимать высокие должности и соответствовать им. Мы совершенно спокойно относимся к тому, что в ЦИКе работает дочь личного адвоката Юлии Владимировны Тимошенко, спокойно также относимся к тому, что ее личный адвокат, Жиденко, там тоже работает. К ним нет никаких нареканий. В политике и в бизнесе всегда существует преемственность.

- Не считаете ли Вы, что изменения в Конституции привели к войне полномочий?

- Я не считаю изменения в Конституции идеальными, но считаю, что это проблемы не объективно юридические, а субъективные. На самом деле как ты идеально ни напиши документ, всегда будут злоупотребления, если этого хочет субъект.

- Как Вы лично оцениваете общекультурный уровень представителей ПРУ? Некоторые говорят, что он – не очень...

- Не судите, да не судимы будете. А я этот уровень оцениваю один раз, когда иду на участок и заполняю бюллетень. И могу сказать, что его позитивно оценивает уже много лет большинство избирателей Украины.

- Ваше отношение к референдуму?

- Для меня любое волеизъявление граждан является позитивным.

- Вы сказали, что прошедшее воскресенье провели за сбором грибов. Где это было?

- Недалеко от Киева. Насобирала не очень. Сварили суп. Я плохой грибник, но люблю проводить время в лесу.

- Оттягивает?

- Да. Но я люблю не столько грибы, сколько сам процесс сбора.

- О, это уже Дао. А где любите бывать за границей?

- Мне очень нравится Кипр, Средиземноморье, Арабские Эмираты и Подмосковье. Невероятные виды березок, зелень. Пролетая над Эмиратами, всегда вижу барханы, выжженную землю, и при том люди создают такие красивые города. Думаешь, как же они могли все это сделать такую красоту, там ведь жизни практически нет.

- Ну, у них под этими барханами что-то было, я имею в виду нефть.

- Думаю, у них в первую очередь не под барханами что-то было, а в голове.

- Безусловно. Я вон знаю одних, так им и нефть не на пользу. А что касается Подмосковья, – там ведь виды не сильно отличаются от того, что под Киевом. Березки-то те же.

- Ну, может, когда я нахожусь дома, мне достаточно сложно отдыхать, и это субъективно. Все время посматриваю на телефон, в компьютер. Поэтому мне надо ощутить, что я эмоционально оторвалась от Киева, хотя это может быть сто километров от Киева. Потому Подмосковье так нравится.

- То есть если Вам завязать глаза, посадить в такой тренажер для летчиков, потом провести в машине и высадить за Позняками, а потом сказать: Лена…

- …Лена, ты в Белоруссии. Да, то я начну отдыхать.

- Ну, а хобби-то у Вас есть?

- Нет. Но недавно я начала коллекционировать тарелки. У меня три тарелки. Еще я коллекционирую шарфики и ангелов. Моя коллекция будет из подарков, которые люди привозят мне из-за границы.

- А сами будете их там покупать?

- Я достаточно редко выезжаю за границу, особенно в эти четыре года.

- Наверное, еще четыре года будете редко выезжать.

- Посмотрим.

Антон Зикора